Primaire de la gauche : une élue écologiste de Lille priée par EELV de ne pas s'afficher avec Benoît Hamon

Benoît Hamon continue de faire des remous chez les écologistes. Une élu lilloise a été priée par Europe Ecologie-Les Verts (EELV) de ne pas s'afficher aux côtés du candidat à la primaire de la gauche, lors de sa visite mercredi 18 janvier à Lille (Nord). "Les Verts avaient peur que le message soit brouillé, que les gens comprennent que je soutenais Benoît Hamon à la présidentielle", explique à franceinfo Vinciane Faber.

"Mon candidat, c'est Yannick Jadot"

"Mon candidat, c'est Yannick Jadot, rappelle la conseillère municipale. Mais je pense qu'avec Benoît Hamon, on a plus de chance de se rassembler au deuxième tour qu’avec les autres candidats." Dimanche 22 janvier, elle ira voter pour celui qui a promis qu'il ne serait "plus jamais socialiste sans être écologiste".

Ce tour de vis illustre une nouvelle fois la gêne autour de l'ancien ministre dans les rangs d'EELV. Début janvier, Yannick Jadot, le candidat désigné du parti, avait dû tempérer l'enthousiasme de ses troupes devant cette conversion écologique, fragile à ses yeux. "En aucune manière cela ne doit changer notre stratégie présidentielle", avait-il martelé.