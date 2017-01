Primaire de la gauche : thématiques, temps de parole... Le mode d'emploi du premier débat

A seulement dix jours du premier tour de la primaire de la gauche, les sept candidats vont enfin pouvoir s'expliquer avec un premier débat, jeudi 12 janvier, à 21 heures. Il sera diffusé en direct par TF1, LCI, Public Sénat et RTL, et co-organisé par L'Obs. Le début d'une semaine chargée, puisque deux autres débats sont prévus dimanche 15 et jeudi 19 janvier.

L'occasion pour les favoris - Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon - de marquer des points, et pour les outsiders - Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias - de se faire connaître des électeurs potentiels. France info vous dresse le programme de ce débat.

Pendant combien de temps les candidats pourront-ils s'exprimer ?

Il est prévu que les candidats disposent au maximum d'une minute et demi pour répondre aux questions. S'ils sont interpellés par un adversaire, ils auront droit à 45 secondes pour riposter. Le débat commencera et se terminera par une prise de parole libre d'une minute vingt à chaque fois. Le temps de parole total de chaque candidat est estimé à 17 ou 18 minutes, et le débat doit durer deux heures et demi.

Quelles seront les thématiques abordées ?

Ce premier débat sera divisé en trois séquences : les candidats aborderont d'abord les questions économiques et sociales, notamment les impôts ; puis la sécurité et le terrorisme ; et enfin la République, la laïcité et l'islam.

Comment seront placés les candidats et quel sera l'ordre de parole ?

Les ordres de passage pour l'introduction et la conclusion du débat ont été tirés au sort. C'est Manuel Valls qui parlera le premier, et François de Rugy qui aura le mot de la fin.

Quant au placement, il est également tiré au sort. Arnaud Montebourg sera exilé le plus à gauche, suivi, de gauche à droite, par Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy, Benoît Hamon - au centre -, Vincent Peillon, Manuel Valls et Sylvia Pinel.

Qui animera le débat ?

Trois journalistes se relaieront pour questionner les candidats : Gilles Bouleau, présentateur du "20 heures" de TF1, Elizabeth Martichoux, intervieweuse de la matinale de RTL, et Matthieu Croissandeau, directeur de la rédaction de l'Obs.