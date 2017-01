Primaire de la gauche : Philippe Poutou ne veut pas "bouder son plaisir" avec "Valls qui se prend une claque"

Philippe Poutou, porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et candidat à l’élection présidentielle a savouré, dimanche 29 janvier, la défaite de Manuel Valls lors de la primaire de la gauche. "On ne va pas bouder notre plaisir", a insisté le porte-parole du NPA, sur franceinfo, avec "Valls qui se prend une claque". Pour autant, Philippe Poutou n'a pas souhaité féliciter Benoît Hamon : "Non, on ne félicite pas Benoît Hamon. Le PS, c'est quand même lui, qui est au pouvoir depuis cinq ans. Il nous en a mis plein la gueule dans les manifs."

Philippe Poutou, du NPA, ne boude pas son plaisir après la défaite de Manuel Valls et se réjouit que le PS "se casse la gueule" pic.twitter.com/BLCTQnwSQV — franceinfo (@franceinfo) 29 janvier 2017

"Le PS est peut-être en train de se casser la gueule", a renchéri Philippe Poutou, mais nous, on n'est pas de ce côté-là, nous on est avec 'les gens d'en bas'." Pour le porte-parole du NPA : "À chaque fois, la gauche a promis des tas de choses pendant les campagnes, mais elle a toujours menti. Elle a toujours fait le contraire de ce qu'elle a dit."

Philippe Poutou va même plus loin en développant son programme. Le candidat à l'élection présidentielle veut mener "un combat social. Pour nous, il faudrait interdire le licenciement et réquisitionner les entreprises qui licencient. a c'est des idées de gauche".

Mais pour accéder à cette élection présidentielle, il faudrait que le candidat puisse recueillir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. "On en est à la moitié", a reconnu Philippe Poutou, donc on sait qu'on est en difficulté et on n'envisage pas de ne pas y arriver."