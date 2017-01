Primaire de la gauche : les réponses aux questions que vous vous posez le plus sur les candidats avant le débat de ce soir

Qui soutient Arnaud Montebourg ? Pourquoi Vincent Peillon s'est-il présenté ? Quelle est la fonction de Sylvia Pinel ? De quelle origine est Benoît Hamon ? Vous vous êtes peut-être posé ces questions depuis le début de la campagne pour la primaire de la gauche. Elles font en tout cas partie des requêtes les plus soumises sur Google et YouTube durant le deuxième débat télévisé entre les sept candidats, dimanche 15 janvier. Alors, avant la troisième et dernière confrontation, jeudi 19 janvier sur France 2, franceinfo les reprend, et y répond une par une.

Jean-Luc Bennahmias

L'écologiste Jean-Luc Bennahmias lors d'un meeting à Marseille, le 3 décembre 2015. (MAXPPP)

• Où est né Jean-Luc Bennahmias ? Jean-Luc Bennahmias est né à Paris le 2 décembre 1954.

• Qui est Jean-Luc Bennahmias ? C'est sans doute le moins connu des sept candidats à la primaire. Après avoir débuté sa carrière comme journaliste dans des médias alternatifs et écologistes, Jean-Luc Bennahmias s'est rapproché de la politique, devenant secrétaire général des Verts en 1997, puis député européen en 2004. Lassé par les querelles récurrentes au sein du parti écologiste, il se rapproche de François Bayrou et participe, en 2007 à la fondation du MoDem. Un parti qu'il quitte en 2014 pour fonder son propre mouvement de centre-gauche, le Front démocrate.

• Combien gagne Jean-Luc Bennahmias ? Jean-Luc Bennahmias n'est plus conseiller régional depuis 2009, et n'est plus député européen depuis 2014. Autrement dit, il n'a plus aucun mandat électif. Contacté par franceinfo, l'ancien élu affirme avoir pour seul revenu son indemnité de membre du Conseil économique social et environnemental, où il a été nommé en novembre 2015 : "2 800 euros net mensuels".

Benoît Hamon

Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, lors d'un meeting à Marseille, le 13 janvier 2017. (IAN HANNING / REA)

• Quels sont les diplômes de Benoît Hamon ? Benoît Hamon fait partie de ces responsables politiques qui n'ont fait ni Sciences Po, ni l'ENA : l'ancien ministre de l'Education nationale a d'abord étudié les sciences économiques à l'université de Brest, avant d'obtenir finalement une licence d'histoire. C'est son seul diplôme universitaire : un point qu'il a en commun avec un certain Manuel Valls.

• Quel âge a Benoît Hamon ? Né le 26 juin 1967, Benoît Hamon a 49 ans.

• De quelle origine est Benoît Hamon ? Benoît Hamon est un Breton pure souche ! Il est né à Saint-Renan (Finistère), près de Brest, où il a passé une large partie de sa jeunesse.

Arnaud Montebourg

Le candidat à la primaire de la gauche Arnaud Montebourg, le 20 décembre 2016 à Paris. (JULIEN MATTIA / NURPHOTO / AFP)

• Quel âge a Arnaud Montebourg ? Né le 30 octobre 1962 à Clamecy (Nièvre), Arnaud Montebourg a 54 ans. Son premier mandat, il l'a glané en juin 1997 : à l'époque, il entre à l'Assemblée nationale en tant que député, à l'âge de 34 ans.

• Qui soutient Arnaud Montebourg ? Candidat à la primaire, Arnaud Montebourg compte parmi ses soutiens plusieurs parlementaires : parmi eux, l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti (qui est aussi sa compagne), ou encore les députés frondeurs Christian Paul, Laurent Baumel ou Yann Galut. A l'approche du scrutin, il a également reçu le soutien de l'humoriste Guy Bedos, et celui du socialiste Gérard Filoche, qui avait échoué à être lui-même candidat à la primaire.

• Qui est Arnaud Montebourg ? Enfant de fonctionnaires (son père était un agent des impôts, sa mère était une universitaire professeure d'espagnol), Arnaud Montebourg est avocat de profession. D'abord député, il devient président du conseil général de Saône-et-Loire en 2008. Candidat malheureux à la primaire du PS en 2011, il entre néanmoins au gouvernement après l'arrivée de François Hollande à l'Elysée. Nommé ministre du Redressement productif, il n'a de cesse de critiquer les orientations prises par le chef de l'Etat. Le chantre du "Made in France" finit par quitter le gouvernement en 2014.

Sylvia Pinel

L'ancienne ministre Sylvia Pinel, le 12 février 2016 à Paris. (HAMILTON / REA)

• Qui est le compagnon de Sylvia Pinel ? Fille d'agriculteurs, Sylvia Pinel a grandi dans la région toulousaine. Son oncle était un sénateur radical de gauche, et le président du PRG, Jean-Michel Baylet, était un ami de ses parents. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait de la vie privée de Sylvia Pinel ! Très discrète sur ce point, elle serait célibataire, selon plusieurs portraits qui lui sont consacrés.

• Quelle est la fonction de Sylvia Pinel ? Députée de 2007 à 2012, elle est entrée au gouvernement après l'élection de François Hollande. D'abord ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, elle est ensuite devenue ministre du Logement à la place de Cécile Duflot. Elue lors des régionales de décembre 2015, Sylvia Pinel quitte le gouvernement en février 2016 pour prendre la première vice-présidence de la région Occitanie. Elle est en outre présidente du Parti radical de gauche depuis septembre 2015.

• Quel âge a Sylvia Pinel ? Née le 28 septembre 1977 à L'Union (Haute-Garonne), Sylvia Pinel a aujourd'hui 39 ans.

Vincent Peillon

Vincent Peillon lors de la présentation de son programme, le 3 janvier 2017. (BERTRAND GUAY / AFP)

• Qui est Vincent Peillon ? Vincent Peillon, 56 ans, est né en 1960 à Suresnes, près de Paris. Professeur agrégé de philosophie, il milite depuis vingt-cinq ans au Parti socialiste, dont il a intégré la direction lorsque Lionel Jospin en était le premier secrétaire, entre 1995 et 1997. Député, puis député européen, il entre au gouvernement en 2012 comme ministre de l'Education, sous la présidence de François Hollande. Il perd son portefeuille en 2014, lorsque Jean-Marc Ayrault est remplacé à Matignon par Manuel Valls.

• Pourquoi Vincent Peillon s'est-il présenté ? L'ex-ministre explique avoir pris la décision de se présenter à la primaire de la gauche début décembre, lorsque François Hollande a annoncé qu'il renonçait à briguer un nouveau mandat. Entre d'un côté les frondeurs, et de l'autre Manuel Valls, qui représente l'aile droite du parti, Vincent Peillon estime qu'il représente le centre de gravité du PS, le seul capable de rassembler la gauche de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron après la primaire.

• Qu'a fait Vincent Peillon depuis son départ du gouvernement ? Lors de sa non-reconduction au gouvernement, en 2014, Vincent Peillon conserve son mandat au Parlement européen, où il siège depuis 2004, mais disparaît des radars de la politique nationale. Il devient alors professeur de philosophie à Neuchâtel, en Suisse. Et profite de sa semi-retraite politique pour écrire un polar, Aurora (éd. Stock, 2016).

François de Rugy

Le député François de Rugy à l'Assemblée nationale, le 24 septembre 2014. (DENIS ALLARD / REA)

• Quel âge a François de Rugy ? François de Rugy a 43 ans. Il est né le 6 décembre 1973 à Nantes (Loire-Atlantique), ville où il s'est implanté politiquement.

• Qui est François de Rugy ? Adhérent des Verts depuis 1997, il obtient son premier mandat en 2001 à Nantes, où il devient conseiller municipal puis adjoint du maire, Jean-Marc Ayrault, chargé des Transports. En 2007, il entre à l'Assemblée nationale et se fait réélire en 2012. Lors de la dernière législature, il a coprésidé avec Barbara Pompili le groupe écologiste à l'Assemblée. En désaccord avec la ligne de Cécile Duflot, il quitte EELV en 2015 pour fonder son propre parti.

• Pourquoi François de Rugy est dans la primaire ? En tant que président du Parti écologiste, membre de la Belle Alliance populaire, François de Rugy était qualifié d'office pour participer à la primaire, sans avoir besoin de recueillir des parrainages. Son objectif dans cette compétition : mettre l'écologie "au cœur du projet de la gauche".

Manuel Valls

L'ancien Premier ministre Manuel Valls, le 17 janvier 2017 à Lamballe (Côtes-d'Armor). (MATHIEU PATTIER/SIPA)

• Quelle est la taille de Manuel Valls ? Nous n'avons pas pris rendez-vous avec lui pour le toiser, mais selon plusieurs médias, l'ancien Premier ministre mesurerait 1m74. Mais au fait, pourquoi vous posez-vous cette question ?

• Combien de fois Manuel Valls a utilisé le 49.3 ? Les partisans de Manuel Valls vous diront qu'il a utilisé l'article 49.3 à deux reprises, ses adversaires jureront qu'il l'a utilisé six fois. En fait, l'ancien Premier ministre a bien activé six fois cet article qui permet de faire passer un texte en force à l'Assemblée nationale, mais cela n'a concerné que deux projets de loi controversés : la loi Macron et la loi Travail, ces deux textes ayant été examinés trois fois chacun à l'Assemblée.

• Quel âge a Manuel Valls ? Né à Barcelone (Espagne) le 13 août 1962, Manuel Valls est âgé de 54 ans. Il n'a donc que quelques semaines de plus que son principal adversaire, Arnaud Montebourg, qui est né le 30 octobre de la même année.

