Primaire de la gauche : les réponses aux questions que vous posez le plus sur Google sur Benoît Hamon et Manuel Valls

Quels sont les diplômes de Benoît Hamon ? Quelle est la taille de Manuel Valls ? Pourquoi Benoît Hamon a-t-il quitté le gouvernement ? Qui a giflé Manuel Valls ? Vous vous êtes peut-être posé ces questions depuis le début de la campagne pour la primaire de la gauche. Depuis plusieurs jours, elles font en tout cas partie des requêtes les plus soumises sur Google et YouTube. Alors avant le débat de l'entre-deux-tours, mercredi 25 janvier, franceinfo les reprend, et y répond une par une.

Benoît Hamon

L'ancien ministre socialiste Benoît Hamon lors d'un meeting à Marseille (Bouches-du-Rhône), le 13 janvier 2017. (JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS)

• Quels sont les diplômes de Benoît Hamon ? Benoît Hamon fait partie de ces responsables politiques qui n'ont fait ni Sciences Po, ni l'ENA : l'ancien ministre de l'Education nationale a d'abord étudié les sciences économiques à l'université de Brest, avant d'obtenir finalement une licence d'histoire. C'est son seul diplôme universitaire : un point qu'il a en commun avec un certain Manuel Valls.

• Quel âge a Benoît Hamon ? Né le 26 juin 1967, Benoît Hamon a 49 ans.

• De quelle origine est Benoît Hamon ? Benoît Hamon est un Breton pure souche ! Il est né à Saint-Renan (Finistère), près de Brest, où il a passé une grande partie de sa jeunesse.

• Où habite Benoît Hamon ? Elu député dans la circonscription de Trappes (Yvelines), Benoît Hamon habite "en région parisienne, mais ni à Trappes, ni à Paris", élude-t-on à sa permanence parlementaire, mais "en région parisienne". Selon nos informations, l'ancien ministre réside en fait à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), une ville voisine de la capitale.

• Qui va gagner entre Benoît Hamon et Manuel Valls ? Même si aucun sondage n'a été publié dans l'entre-deux-tours, Benoît Hamon semble favori. Arrivé nettement en tête du premier tour, il bénéficie d'une dynamique incontestable et a enregistré le ralliement d'Arnaud Montebourg, arrivé troisième. Mais Manuel Valls peut faire valoir son expérience en tant qu'ancien Premier ministre.

• Pourquoi Benoît Hamon a-t-il quitté le gouvernement ? Nommé ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire et à la Consommation en 2012, Benoît Hamon devient ministre de l'Education nationale en mars 2014. Mais à la fin août de la même année, il critique publiquement, au côté d'Arnaud Montebourg, les orientations économiques prises par François Hollande et Manuel Valls. Benoît Hamon quitte alors le gouvernement : "Il aurait été incohérent, alors que j'ai exprimé un désaccord, que je reste", justifie-t-il.

• Où faire un don pour Benoît Hamon ? Vous pouvez envoyer un don à Benoît Hamon via son site internet de campagne. Un formulaire dédié a été mis en ligne.

• Qui a dit que Benoît Hamon est le candidat des Frères musulmans ? C'est un ministre qui a lancé cette accusation dans les colonnes de Libération, lundi 23 janvier, à l'encontre de Benoît Hamon. Mais évidemment, il l'a fait "sous couvert d'anonymat", glisse le quotidien.

Manuel Valls

L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, lors du premier tour de la primaire de la gauche, le 22 janvier 2017 à Evry (Essonne). (GONZALO FUENTES / REUTERS)

• Quelle est la taille de Manuel Valls ? Nous n'avons pas pris rendez-vous avec lui pour le toiser mais, selon plusieurs médias, l'ancien Premier ministre mesurerait 1m74. Mais au fait, pourquoi vous posez-vous cette question ?

• Combien de fois Manuel Valls a utilisé le 49.3 ? Les partisans de Manuel Valls vous diront qu'il a utilisé l'article 49.3 à deux reprises, ses adversaires jureront qu'il l'a utilisé six fois. En fait, l'ancien Premier ministre a bien activé six fois cet article qui permet de faire passer un texte en force à l'Assemblée nationale, mais cela n'a concerné que deux projets de loi controversés : la loi Macron et la loi Travail, ces deux textes ayant été examinés trois fois chacun à l'Assemblée.

• Quel âge a Manuel Valls ? Né à Barcelone (Espagne) le 13 août 1962, Manuel Valls est âgé de 54 ans. Il fête donc son anniversaire le lendemain de celui dont il fut Premier ministre : François Hollande, né le 12 août 1954.

• Qui va gagner entre Benoît Hamon et Manuel Valls ? Comme indiqué plus haut, même si aucun sondage n'a été publié dans l'entre-deux-tours, Benoît Hamon semble favori. Arrivé nettement en tête du premier tour, il bénéficie d'une bonne dynamique et a enregistré le ralliement d'Arnaud Montebourg, arrivé troisième. Mais Manuel Valls peut faire valoir une expérience plus importante.

• Combien de débats entre Manuel Valls et Benoît Hamon ? Il n'y a qu'un seul débat programmé dans l'entre-deux-tours entre les finalistes de la primaire : celui diffusé mercredi 15 janvier sur TF1, France 2 et France Inter.

• Comment joindre Manuel Valls par mail ? Après avoir quitté Matignon, Manuel Valls a retrouvé son siège de député, comme la loi le prévoit. Vous pouvez donc le contacter via son adresse mail officielle, disponible sur le site de l'Assemblée nationale : mvalls@assemblee-nationale.fr.

• Qui a giflé Manuel Valls ? C'est sans doute l'une des images les plus marquantes de la campagne de Manuel Valls : lors d'un déplacement à Lamballe (Côtes-d'Armor), l'ancien Premier ministre reçoit une gifle sous l'œil des caméras. Son auteur, Nolan L., est un jeune de 18 ans, proche de l'extrême droite identitaire bretonne. L'homme, présenté par le parquet comme "un délinquant léger, sans antécédent judiciaire", a été condamné en comparution immédiate à trois mois de prison avec sursis, et à 105 heures de travail d'intérêt général.

