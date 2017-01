Primaire de la gauche : les grandes orientations des principaux candidats

Les quatre candidats principaux à la primaire de la gauche, Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, ont tous la même ambition : remplacer François Hollande à l'Élysée en mai prochain. Parmi les quatre, deux incarnent le centre gauche, c'est le cas de Vincent Peillon et Manuel Valls. "Tous les deux sont persuadés que c'est par l'Europe qu'on peut redresser notre pays. Vincent Peillon veut un grand plan européen d'investissement de 1 000 milliards d'euros", explique Guillaume Daret sur le plateau de France 2.

Des mesures pour le pouvoir d'achat en France

L'ancien Premier ministre propose quant à lui un salaire minimum européen qui pourrait être variable selon les pays. "Pour ce qui est du pouvoir d'achat en France, Vincent Peillon veut un bouclier fiscal, mais cette fois-ci pour les plus modestes. Manuel Valls propose lui de remettre en cause les heures supplémentaires défiscalisées. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon incarnent quant à eux la gauche du Parti socialiste", conclut le journaliste.

