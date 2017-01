Primaire de la gauche : les cinq raisons de la victoire surprise de Benoît Hamon

Benoît Hamon est parvenu à créer la sensation en arrivant en tête du premier tour de la primaire de la gauche, dimanche 22 janvier, avec plus de 36% des voix. D'abord dans une position d'outsider, l'ancien ministre de l'Education est parvenu à créer une dynamique autour de sa candidature. Franceinfo vous explique comment il a réussi à créer la surprise.

Il est parti de loin

Benoît Hamon a-t-il observé la stratégie de François Fillon ? Le député des Yvelines est parti officiellement en campagne le 16 août sur le plateau de France 2, en dénonçant "un modèle de développement à bout de souffle". Mais l'ancien ministre avait commencé son travail de réflexion depuis sa sortie du gouvernement, fin août 2014.

Dans un premier temps, le candidat n'apparaît pas comme le favori de l'opinion. "Benoît Hamon était à 7% dans les sondages en décembre et a terminé à 35% minimum", a rappelé Guillaume Balasse, l'un de ses soutiens, sur France 2. "On revient de loin, on était à 10-15% il y a trois mois", confirme à franceinfo Régis Juanico, porte-parole du candidat. Résultat, le gagnant du premier tour peut remercier les électeurs, dimanche soir, d'avoir "démenti les pronostics".

On mesurait une dynamique dans la campagne, mais pas à ce point-là, on ne s'attendait pas à un tel écart. Régis Juanico à franceinfo

Il a amené des idées nouvelles

Pour incarner l'opposition face à la gauche gouvernementale de Manuel Valls, Arnaud Montebourg semblait mieux placé au début de la course. Mais Benoît Hamon a marqué des points dans la campagne en misant sur des idées nouvelles, que ce soit sur la transition écologique avec la fin du diesel ou sur le rapport au travail avec le revenu universel d'existence.

"Face à la déception créée par le quinquennat Hollande, il a su porter un espoir avec des idées nouvelles et en proposant un changement de modèle", explique le député de la Loire, Régis Juanico. Dans le même temps, Arnaud Montebourg peine à se renouveler, estime le lieutenant de Benoît Hamon : "Arnaud Montebourg a rejoué sa campagne de 2011, sans apporter d'idée nouvelle. Au final, il a fait le même score [il avait alors enregistré 17,2% des voix]."

Il faut en finir avec les vieilles recettes, avec la vieille politique. Benoît Hamon lors de son discours après le premier tour

Il a imposé son tempo

Grâce à la nouveauté de ses idées, Benoît Hamon est parvenu à imposer son rythme aux autres candidats lors de cette campagne express, et notamment lors des débats télévisés. "C'est celui qui a le mieux incarné la nouveauté", observe Martial Foucault, directeur du Cevipof interrogé par franceinfo. "Il a réussi lors des trois débats à se différencier, notamment d'Arnaud Montebourg, et à imposer une vraie voix de gauche", note le politologue.

Le troisième débat reste le meilleur exemple de cette capacité à décider du tempo, puisque la majorité des candidats ont passé du temps à discuter et critiquer le projet de revenu universel du candidat Hamon.

Il a réussi sa communication numérique

Le député des Yvelines sera parvenu à gagner le terrain numérique pendant cette campagne. "Il a été le plus présent sur les réseaux sociaux", remarque Martial Foucault. Comme le démontre ce billet de blog sur Mediapart, Benoît Hamon a gagné la bataille de l'engagement de sa communauté et a fait jeu égal avec Vincent Peillon sur l'activité numérique. Il disposait pourtant d'une audience moins importante que celle de Manuel Valls au départ avec beaucoup moins d'abonnés sur ses comptes Facebook et Twitter.

Il a séduit grâce à sa personnalité

A côté des envolées lyriques d'un Arnaud Montebourg ou des colères de Manuel Valls, Benoît Hamon apparaît plus sobre, plus serein, plus mesuré. La retenue du candidat Hamon, qui refuse par exemple de participer à l'émission "Une ambition intime" sur M6, semble séduire une partie de l'électorat de gauche. "Benoît Hamon a su être naturel en n'hésitant pas à faire de l'humour dans ses meetings", assure Régis Juanico. Il a également démontré sa cohérence, selon le député de la Loire : "Il a tenu le même discours du début à la fin, et il va continuer."

Dans le même temps, Benoît Hamon apparaît solide dans ses thèmes de campagne, comme le montre sa prestation remarquée à "L'Emission politique" sur France 2, le 9 décembre 2016. "Il s'est passé quelque chose sur l'émission politique de la 2, les gens l'ont découvert et les médias ont ensuite valorisé cette dynamique", analyse pour franceinfo le député Laurent Baumel, soutien d'Arnaud Montebourg.