Primaire de la gauche : Gérard Filoche se rallie à Arnaud Montebourg

Il a fait son choix. Gérard Filoche a annoncé sur RMC, lundi 16 janvier, s'être finalement rallié au candidat de la primaire de la gauche Arnaud Montebourg. L'ancien inspecteur du travail, évincé du scrutin, hésitait jusqu'à présent entre Benoît Hamon et l'ancien ministre de l'Economie.

"Si on avait un choix au second tour entre Arnaud (Montebourg) et Benoît (Hamon), ce serait mieux pour tout le monde", a ajouté Gérard Filoche. Pour ce membre du bureau national du Parti socialiste, l'objectif premier de la primaire est de "battre Manuel Valls".

Lors d'une interview sur Sud Radio début janvier, il avait estimé : "Manuel Valls, c'est Brutus. Il a tué Hollande et après, il dit qu'il va défendre son bilan. Valls, c'est le 49.3, le CICE, le travail le dimanche. C'est tout le contraire d'une politique de gauche. Il faut dire 'ça suffit' à Manuel Valls."