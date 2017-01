Horaires, bureaux de vote… Comment voter à la primaire de la gauche ?

Deux mois après la droite, et à trois mois de l'élection présidentielle, c'est au tour du Parti socialiste et de ses alliés de se trouver un champion pour la course à l'Elysée. Les 22 et 29 janvier, les Français sont invités à se rendre aux urnes pour choisir l'un des sept candidats en lice à la primaire de la gauche : Jean-Luc Bennhamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls. Franceinfo vous résume ce qu'il faut savoir pour prendre part au scrutin.

>> L'article à lire pour comprendre la primaire de la gauche

Où se trouvent les bureaux de vote ?

Le Comité d'organisation de la primaire de la gauche a annoncé que 7 530 bureaux de vote seront ouverts sur l'ensemble du territoire français. Un chiffre très inférieur aux 10 228 bureaux de vote ouverts pour la primaire de la droite en novembre, mais qui "devrait être suffisant pour répondre à l'afflux des électeurs", veut croire le député Christophe Borgel, le président du Comité d'organisation de la primaire. Lequel se réjouit qu'il "n'y ait pas de désert de bureaux de vote".

>> Découvrez la carte des bureaux de vote de la primaire

Chaque électeur est rattaché à un bureau en fonction de l'adresse qu'il a indiquée lors de son inscription sur les listes électorales. Pour aider les électeurs à savoir où ils devront se rendre pour voter, les organisateurs ont mis en place un moteur de géolocalisation sur le site de la primaire. Mais depuis sa mise en ligne, le dispositif présente des problèmes de fonctionnement. Pour pallier les bugs techniques, il reste la solution téléphonique : du 16 au 29 janvier, les électeurs pourront faire appel à des conseillers, en appelant le 01 86 65 20 17, de 9 heures à 20 heures.

Quelles sont les conditions pour voter à la primaire ?

Tous les Français peuvent se rendre aux urnes s'ils se sont inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Attention : pour ceux qui se sont inscrits courant 2016, il faudra présenter un récépissé d'inscription sur les listes électorales. La primaire de la gauche permet aussi aux plus jeunes de voter. Les mineurs qui auront 18 ans d'ici à mai 2017 sont autorisés à participer au scrutin. Quant à ceux âgés d'au moins 16 ans, ils pourront aussi voter s'ils sont adhérents aux partis organisateurs de la primaire, ou à leurs mouvements de jeunesse (Jeunes socialistes, Jeunes radicaux de gauche...), et s'ils se sont pré-inscrits avant le 25 décembre 2016 sur le site internet de la primaire.

Autres conditions pour participer à la primaire : signer la charte qui engage à "se reconnaître dans les valeurs de la gauche", et verser un euro à chaque tour. Inutile de venir avec vos pièces rouges : les organisateurs ont déjà annoncé qu'ils refuseront les pièces de un, deux ou trois centimes, tout comme les billets. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes seront quant à elles acceptées, comme les pièces de deux euros (pas d'inquiétude, la monnaie sera rendue).

Les 22 et 29 janvier, les organisateurs distribueront un petit ticket de vote aux électeurs. Juste avant d'entrer dans l'isoloir, ils devront présenter leur ticket, sur lequel figurera un numéro correspondant à leur rang dans la liste électorale. Objectif : faciliter la recherche des noms sur les listes et diminuer le temps d'attente. S'ils le souhaitent, les électeurs pourront laisser leurs coordonnées (adresse e-mail et téléphone) sur leur ticket, afin d'être recontactés pour la présidentielle.

Quels sont les horaires pour voter ?

Les bureaux de vote seront ouverts en continu les 22 et 29 janvier, de 9 heures à 19 heures. Petite différence pour les 16 000 Français vivant à l'étranger et inscrits sur les listes électorales, qui pourront voter par voie électronique de 9 heures (heure locale) jusqu'à 19 heures (heure de Paris). Quant aux Français d'outre-mer, ils se rendront aux urnes un jour plus tôt, les 21 et 28 janvier.

Quand les résultats seront-ils connus ?

Lors du premier et du second tour, les organisateurs de la primaire feront un point sur la participation à 12 heures puis à 17 heures. Les résultats finaux, eux, seront annoncés dans la soirée, mais les modalités de leur publication n'ont pas encore été définies. Pour la primaire de la droite, les scores avaient été publiés quart d'heure par quart d'heure. Les organisateurs de la primaire de la gauche pensent que cette méthode ne conviendra pas pour leur élection, pour laquelle ils prévoient des résultats très serrés.