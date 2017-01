DIRECT. Regardez le documentaire "Opération Elysée – La Guerre des roses"

La série de six documentaires "Opération Elysée" suit au plus près la campagne en s’immisçant dans le quotidien des candidats à la présidentielle de 2017. Dans ce troisième volet de la série, intitulé La Guerre des roses et diffusé lundi 16 janvier à 22h30 sur France 3 et franceinfo, Franz-Olivier Giesbert nous plonge dans la grande bataille que se livrent les gauches à l'aube de la présidentielle.

Passion, colère et débats souvent rudes

A quelques jours de la primaire, les équipes d’"Opération Elysée" sont allées prendre le pouls du peuple de gauche en général, et des socialistes en particulier, oscillants entre divisions et recherche d'unité. Ce film permet de voir les fractures profondes qui traversent cette grande famille politique. Au cœur des sections, au plus près des militants, le réalisateur David Unger a saisi des moments de passions, de colère, de débats souvent rudes, entre frondeurs anti-Hollande et fidèles au président de la République et au gouvernement, mais aussi parmi les réfractaires qui ont décidé comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Yannick Jadot de faire cavalier seul.