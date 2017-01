DIRECT. Primaire de la gauche : suivez le premier débat entre les candidats

Ce qu'il faut savoir

Primaire, premier round. Les sept candidats à la primaire de la gauche s'affrontent pour la première fois lors d'un débat télévisé, jeudi 12 janvier. Arriveront-ils à mobiliser les électeurs ? Qui en sortira avantagé ? Une soirée politique à suivre en direct sur franceinfo.

Ce premier débat est diffusé à 21 heures sur TF1, LCI, Public Sénat et RTL et coorganisé par L'Obs. Au menu, trois thématiques : les questions économiques et sociales, le terrorisme et les sujets autour de la République, de la laïcité et de l'islam de France. Deux autres débats seront organisés dimanche 15 et jeudi 19 janvier.

Manuel Valls doit prendre la parole en premier, selon le tirage au sort. Il devrait avoir à cœur de rappeler qu'il reste a priori le mieux placé pour porter les espoirs de la gauche face à la droite et à l'extrême droite. Selon les rares sondages publiés après la candidature de Vincent Peillon, l'ex-Premier ministre arriverait assez largement en tête au premier tour de l'élection, devant Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, au coude-à-coude. Mais l'issue du scrutin reste totalement incertaine. Pour les trois autres candidats, Sylvia Pinel (PRG), François de Rugy (Parti écologiste) et Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate), le principal enjeu sera de profiter de ce temps de parole pour tenter de terminer premier des "petits candidats".

La primaire de la gauche se tiendra les 22 et 29 janvier. En 2011, elle avait réuni 2,66 millions d'électeurs au premier tour. Le PS affiche cette année des objectifs de participation plus modestes, compris entre 1,5 et 2 millions d'électeurs pour le 22 janvier.