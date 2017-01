DIRECT. Primaire de la gauche : regardez le deuxième débat entre les candidats

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "Lorsque nous avons, dans le gouvernement de Manuel Valls, accueilli les premiers migrants, nous avons souhaité les accueillir de manière digne, en leur proposant accompagnement et logement décent. C'est à l'honneur de la France. Mais il faut une réponse européenne, avec un droit d'asile européen, pour que les traitements des demandes d'asile ne soient pas différent d'un pays à l'autre. Il faut une politique migratoire européenne."

: "L'Europe, ce sont des frontières. Il faut savoir où elle commence et où elle se termine. (...) Je propose une pause dans l'élargissement, qu'on dise les choses à nos amis turcs qui ne pourront pas rentrer, puis une conférence de refondations pour se demander de quoi doit s'occuper l'Europe."

: "Comment être sans coeur et sans réaction face au drame épouvantable de ces hommes, ces femmes, qui fuient la misère et la guerre ?" se demande Manuel Valls, qui ne changerait pas une virgule à sa politique d'accueil minimal des migrants en France. "L'histoire nous a donné raison", se justifie-t-il, un peu bizarrement.





: Sur la question des migrants, Hamon affirme que la France n'a pas été à la hauteur. Premier tacle à Manuel Valls.

: Benoît Hamon propose un visa humanitaire européen pour les migrants. Quand on lui demande combien on peut en accueillir, il répond : "ce ne sont pas des marchandises ! La question, c'est quelles sont nos valeurs. Nous n'avons pas été à la hauteur quand nous en avons accueilli si peu. Nous pouvons accueillir davantage de migrants, sans qu'ils doivent passer entre les mains de passeurs et qu'ils risquent leur vie."

: "La priorité pour la construction européenne, c'est de trouver des objectifs qui nous unifient, (...) comme la transition énergétique."

: Peillon et Montebourg soulignent chacun à leur tour leurs points d'accord... Le prélude à un ralliement?

: Vincent Peillon préconise "une stratégie de finances sérieuse" pour "ne pas fâcher les Allemands".

: "Cette Europe-là est en train d'être rejetée par les peuples, et c'est avec cette Europe qu'il va falloir ouvrir les hostilités."

: Arnaud Montebourg reparle du discours du Bourget de François Hollande en 2012, façon de se dissocier du bilan du président. Idem en parlant de Gandrange et Florange.

: "Il suffirait d'avoir 35% de la population, 4 pays, pour disposer d'une minorité de blocage [au sein de l'Union européenne] et commencer à bouleverser l'ordre établi."



Place désormais au thème de l'Union européenne, dont la construction est au point mort, avec une majorité conservatrice qui défend le statu quo.

: Manuel Valls se présente en spécialiste du rapport de force, face à Trump et Poutine qui sont "des hommes de rapport de force". Il est vrai que le rapport de force fait partie du mode de gouvernance de l'ancien Premier ministre.

Les sept candidats s'expriment chacun devant un fond rouge... très rouge. Trop rouge ? La question agite déjà les internautes sur Twitter.











: "Les radicaux sont des Européens convaincus, notre priorité est de relancer la construction européenne", insiste Sylvia Pinel, interrogée à son tour sur les défis de l'ère Trump qui commence.

: "En termes de sécurité, il faut que l'Europe s'affirme. Je propose une alliance militaire européenne, avec l'Allemagne, la France et la Pologne", propose François de Rugy, qui n'a pas répondu à la question sur Trump d'un point de vue écologique mais militaire.

: Manuel Valls est le premier ce soir à parler de l'instauration d'une taxe carbone aux frontières européennes, appliquée aux produits américains si les Etats Unis ne respectent pas la COP 21. La taxe carbone fait aussi partie du programme d'Arnaud Montebourg.

: "Dans un monde dur et incertain, j'ai une stratégie pour la France. C'est le fruit de l'histoire, du génie du général de Gaulle. C'est l'indépendance de notre pays, aucune soumission à un autre pays."

: "La France a un rang : c'est le dernier membre européen [permanent] au conseil de sécurité de l'ONU", depuis le Brexit, rappelle Benoît Hamon, qui pense que la France pourrait profiter du désengagement américain pour s'affirmer sur la scène internationale.

: "Nous avons une politique indépendante. Nous ne pouvons pas être suivistes vis-à-vis de la Russie, ni des Etats-Unis. C'est autant se méfier des cyberattaques russes que des écoutes de la NSA sur les chefs d'Etat européens. Nous ne pouvons pas être l'auxiliaire du moindre empire. Nous ne pouvons pas être des supplétifs."

: "Trump, c'est une incertitude sur l'avenir. C'est une incertitude sur la Cop 21, mais aussi sur les relations transatlantiques, sur notre défense commune. La réponse à toutes ces questions, c'est plus d'Europe. C'est une défense européenne, une politique de défense et de sécurité commune. Il faut être ferme sur nos orientations, mais mettre les bouchées doubles sur la politique étrangère européenne."

: Jean-Luc Benhamias commence ce débat. Alors qu'il était très libre dans son expression lors du premier débat, il lit soigneusement ses notes aujourd'hui pour parler de Trump.

: "Notre pays doit discuter avec Trump et Poutine. Mais ce n'est pas parce qu'on discute qu'on est d'accord sur tout."

: Le programme : l'international, l'environnement, le bilan de la gauche, l'exercice du pouvoir, l'éducation et la laïcité. 2h30 ne seront pas de trop pour écluser tous ces sujets. Le débat commence par une question sur Donald Trump, qui sera investi président des Etats-Unis vendredi prochain.

: Comme pour le premier débat, un tirage au sort a déterminé l'ordre de passage pour la première réponse : Jean-Luc Bennahmias sera le premier à intervenir, suivi de Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Manuel Valls, François de Rugy et Sylvia Pinel.

: Le coup d'envoi du deuxième débat est imminent. Va-t-on assister à un 0-0 de fond de grille de Ligue 1 sur une pelouse gelée (comme jeudi), ou alors 2h30 de foot champagne ?





: Les candidats entreront directement dans le vif du sujet. Le débat ne débutera pas avec un discours introductif, mais par une question d'actualité. Toutes les modalités du débat dans notre article .

: Ce second round de la primaire sera animé par les journalistes Ruth Elkrief (BFMTV), Laurence Ferrari (iTélé) et Laurent Neumann (RMC). Il devrait durer deux heures et demie environ. L'enjeu pour les candidats est de faire oublier un premier débat "ennuyeux", de l'aveu même de l'entourage des candidats.





: Les organisateurs du deuxième débat de la primaire de la gauche ont souhaité une ambiance "cosy" pour mettre à l'aise les candidats, indique le JDD. Le studio Gabriel, choisi pour ce second round, est relativement petit, avec seulement 200 places assises pour le public. Les candidats auront par conséquent un petit espace de soixante centimètres entre chaque pupitre.

: Les règles changent légèrement pour ce deuxième débat. Les sept prétendants à l'investiture auront une minute pour répondre à la question posée et une minute pour répondre à l'un de leurs concurrents en cas d'interpellation.





: Après les questions d'économie et de sécurité lors du premier débat, on change de thèmes pour ce nouveau débat avec l'Europe et ses frontières, l'environnement et l'éducation. Les candidats seront aussi interrogés sur l'exercice du pouvoir et sur leur ligne politique.

: Bonjour à tous.Pour ce deuxième débat, un nouveau tirage a été effectué pour le placement des candidats. Le sort a placé de gauche à droite : François de Rugy, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Jean-Luc Bennahmias (qui sera au centre du jeu), Vincent Peillon, Manuel Valls et Sylvia Pinel.





: Me rejoignent dans ce live les Experts non pas du handball, mais de la politique. Sophie Brunn et Clément Parrot décrypteront ce deuxième débat de la primaire à gauche.







: @citoyen78200 Vous forcez le trait : trois des sept candidats ne font pas partie du PS. Et si sur certains thèmes, ils sont assez d'accord, sur d'autres, les favoris sont très divisés comme sur le revenu universel.



Cela dit, il risque d'y avoir plus de suspense pendant le match France-Norvège de handball, qui aura lieu à peu près en même temps.

: Primaires SOCIALISTES et non "de gauche". Comment trouver quelque intérêt dans un pseudo débat entre gens du même bord, tous, ou presque, anciens ministres, et dont personne ne souhaite l'élection ? Lire un bon livre sera plus intéressant.

: La soirée de jeudi de Valérie Pécresse, qu'elle a racontée dans le JDD : "Pour tout vous dire, je me suis ennuyée. Il se peut qu'à un moment donné je me sois endormie, mais les yeux ouverts..."

: D'après le JDD, François Hollande a regardé "la première partie" du débat de la primaire à gauche, pas plus. A-t-il piqué du nez devant un débat économique un rien technique et vraiment rébarbatif ?







: Vincent Peillon à son arrivée au Studio Gabriel, théâtre du second débat de la primaire à gauche, cité par BFM-TV : "j'espère que ce sera un peu plus réussi que le premier."



Nous aussi on l'espère très fort.







: @joma Il a fallu composer avec le planning serré de la primaire à gauche, et les deux chaînes d'info qui coorganisent le débat (BFM et I>Télé) ont choisi de le placer dans leur case politique habituelle. A voir s'il s'agira d'un choix payant, sachant que le premier débat a rassemblé un tiers de public de moins que le premier de la primaire à droite.

: Qui a choisi l'horaire du 2e debat de la primaire ? On croirait que tout est fait pour qu'il y ait le moins de téléspectateurs possible !

: Un nouveau soutien à Emmanuel Macron. L'avocat Jean-Pierre Mignard, proche de François Hollande, annonce sur Twitter son ralliement.

: Bonjour @Damien, c'est normal en fait, puisque le premier tour de la primaire de la gauche aura lieu dimanche prochain. En revanche, aujourd'hui a lieu, à 18 heures, le deuxième débat de la primaire.

: Bonjour voulant aller voter aux primaires je me déplace au bureau indiqué près de chez moi et arrivé là-bas ... Rien ... À 14 heures pas une voiture, pas une porte ouverte, pas une affiche ... Dégouté de même pas pouvoir exprimer sa voix en campagne ....

: "Le vote utile, c'est toujours le PS. Car il n'y a que nous qui pouvons rassembler. Macron ne rassemblera jamais Mélenchon, et nous, nous gouvernons dans les régions avec les communistes. Et Mélenchon ne peut pas se rassembler avec Macron."



Jean-Christophe Cambadélis est l'invité de BFMTV.

: Lui non plus ne veut pas se positionner. Thierry Mandon, le secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, refuse de choisir tout de suite son candidat pour la primaire à gauche. Il est l'invité de "l'Emission politique" sur France inter et franceinfo.

: "Emmanuel Macron est un homme de gauche."



Invité de "Dimanche politique" sur France 3,Jean-Marc Ayrault affirme qu'il souhaite qu'un candidat de gauche soit au second tour sans se prononcer sur un éventuel soutien à Emmanuel Macron.

: "N'attendez pas de moi que je distribue les bons et les mauvais points."



Invité de "Dimanche politique" sur France 3,Jean-Marc Ayrault refuse de prendre parti pour un candidat à la primaire de la gauche.

: Depuis le débat de sa campagne, François Fillon veut se placer comme le candidat anti-système. Un système incarné, selon ses soutiens, par Emmanuel Macron. Pour bien appuyer les critiques envers l'ancien ministre de l'Economie, Bruno Retailleau, fidèle de François Fillon, a rabâché le mot "système", lors de son interview ce matin sur Europe 1. Le Lab Europe 1 a compté : il a prononcé ce terme six fois en moins de 18 secondes.



: Vincent Peillon, candidat à la primaire de la gauche, assure dans Le Parisien qu'il n'est pas intéressé par la direction du PS, qui doit selon lui revenir à quelqu'un de "plus jeune".

: Réponse à la raréfaction du travail pour les uns, outil de liberté pour les autres, l'idée du revenu universel n'est pas nouvelle mais refait surface lors des débats de la primaire de la gauche. Qui pourrait en être bénéficiaire ? Sur quel montant et par quel financement ? Eléments de réponse dans cet article.

: Bruno Retailleau est l'invité du "Grand rendez-vous" sur Europe 1. Il justifie le projet de François Fillon de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires.

: "Pour l'heure, le président pointe le doigt sur les dangers des programmes de Fillon et de Le Pen, et ne soutient personne dans cette primaire. Il se prononcera fin février ou début mars. Mais François Hollande va probablement soutenir Macron".





Dans une interview au JDD, Dominique Villemot, désormais soutien d'Emmanuel Macron, assure que le chef de l'Etat pourrait préférer le fondateur d'En Marche ! au vainqueur de la primaire à gauche.

: Manuel Valls a à nouveau justifié, hier soir dans l'émission "On est pas couché" sur France 2, son revirement au sujet du 49.3. Selon lui, il "déresponsabilise la majorité".



(ONPC / DAILYMOTION)

: Emmanuel Macron et Ségolène Royal échangent beaucoup ces derniers temps, croit savoir le JDD. La ministre de l'Environnement aurait notamment conseillé au candidat à la présidentielle de se positionner par rapport à Marine Le Pen. Emmanuel Macron fera d'ailleurs un meeting le 4 février à Lyon, tout comme la présidente du Front national.

