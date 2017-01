DIRECT. Primaire de la gauche : regardez et commentez le dernier débat avant le premier tour sur France 2

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Contre-programmation ce soir de débat : le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Florange (Moselle) a fait salle comble.. au point que le candidat de la France insoumise a commencé son discours dehors.

: C'est une question qui est souvent revenue : pourquoi le gifleur de Manuel Valls a pu être jugé au lendemain des faits ? Ma collègue Violaine Jaussent vous explique pourquoi cela n'a rien d'anormal.









Il est 20 heures.



Armel Le Cléac'h a remporté le Vendée Globe en battant le record de l'épreuve, avec 74 jours et 3 heures. Son dauphin, le Gallois Alex Thomson, est attendu dans quelques heures aux Sables-d'Olonne.



Pour les candidats qui peinent à décoller, c'est maintenant ou jamais. Les sept candidats à la primaire à gauche se retrouvent pour le troisième et dernier débat avant le premier tour. Le programme de la soirée, les programmes des candidats, on répond à vos questions.



La France affrontera l'Islande en huitième de finale du Mondial, samedi à Lille. Les Experts ont eu toutes les peines du monde à battre la Pologne (26-25) dans l'ultime match des poules.



Les troupes sénégalaises sont entrées en Gambie, où le président battu Yahya Jammeh refuse de quitter la place. Son successeur, Adama Barrow, désigné par les urnes, a lui prêté serment... à Dakar, au Sénégal.

: Pronostic de François Fillon dans Le Figaro : "L'élection présidentielle se jouera dans les quatre, cinq dernières semaines avant le premier tour."

: L'heure du troisième débat approche. Jean-Luc Bennahmias est le premier candidat arrivé au studio.

: Un journaliste d'Europe 1 partage sur Twitter une photo du plateau qui doit accueillir, tout à l'heure, les sept candidats de la primaire organisée par le PS.

: En déplacement à Florange, Jean-Luc Mélenchon nous a donné un aperçu de ce qui se passerait s'il était élu : "Vous allez voir, ça va être rock'n'roll. Le siècle va commencer en 2017 si je suis élu."



Voici les principales informations de ce début de soirée :



• Armel Le Cléac'h a réalisé l'un de ses rêves les plus fous. Le navigateur breton a remporté le Vendée Globe, la course de référence à la voile en solitaire autour du monde, dans un temps record.



• Aucun signe de vie n'émane des décombres. Une avalanche a enseveli un hôtel où se trouvaient une trentaine de personnes, dont des enfants, non loin de la zone frappée par plusieurs séismes dans le centre de l'Italie.



• Les sept candidats de la primaire de la gauche se retrouvent pour leur troisième et dernier débat. Une ultime occasion de faire la différence, à trois jours du premier tour.



• Le ministère de l'Economie a saisi la justice sur de possibles infractions commises par le groupe cimentier Lafarge en faisant fonctionner une usine en Syrie, malgré des interdictions européennes.



: Le casting d'Emmanuel Macron, la colère de Rachida Dati, l'étrange phrase de Guy Bedos sur les musulmans... Voici les infos à retenir de la campagne présidentielle, aujourd'hui.





: Emmanuel Macron a l'intention de présenter des candidats aux élections législatives dans toutes les circonscriptions. Le candidat à la présidentielle donne quelques précisions sur les investitures d'En marche !. Notre journaliste Ilan Caro est à son QG.

Il est midi ! Voici les titres :



Plusieurs personnes ont été tuées dans une avalanche qui a englouti un hôtel, dans une station de ski des Abruzzes, en Italie centrale. Depuis hier, la région a été frappée à de nombreuses reprises par des secousses sismiques.



Un immeuble s'est effondré, après un incendie, dans la capitale iranienne. Le bilan est incertain mais plusieurs dizaines de pompiers se trouvaient à l'intérieur au moment de l'effondrement.



Sprint final pour la victoire : l'arrivée d'Armel Le Cléac'h aux Sables-d'Olonne est prévue cet après-midi. Dans la nuit, il a repris beaucoup d'avance sur Alex Thomson. Allez Armel !



Le troisième débat d'avant le premier tour de la primaire de la gauche a lieu ce soir. Voici ce que pensent les candidats de 12 propositions phares présentées pendant cette campagne.

: Justement, notre journaliste Ilan Caro se trouve au QG d'Emmanuel Macron. Le candidat y donne une conférence de presse. Notre collègue a notamment rencontré l'ancienne journaliste Laurence Haïm, qui voit en Emmanuel Macron le "French Obama".

: "Ils pensent tous que je vais me planter, mais, vous savez, les gens qui produisaient des calèches n'étaient pas ceux qui croyaient le plus en l'industrie automobile. Je leur dis simplement qu'il y a un truc nouveau qui s'appelle la voiture. Et que cela permet de rapprocher des gens qui ne sont pas d'accord du tout."



Dans Le Point (article payant), cette semaine, Emmanuel Macron file la métaphore automobile, qui estime que son mouvement En marche ! marque la fin des partis traditionnels.

: "Je respecterai ma signature à la charte des primaires. Mais si vous m'imaginez demain porte-parole, je pense que ce serait assez mal inspiré, pour lui comme pour moi."



S'il perd la primaire au profit de Manuel Valls, Benoît Hamon veut bien soutenir le vainqueur, comme le prévoit la charte du scrutin, mais s'imagine mal devenir porte-parole de l'ancien Premier ministre, qu'il a beaucoup critiqué depuis qu'il a quitté le gouvernement. Il en parle dans un long entretien au Parisien.