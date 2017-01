DIRECT. Primaire de la gauche : regardez et commentez le débat décisif entre Benoît Hamon et Manuel Valls sur France 2

Ce qu'il faut savoir

Dernier face-à-face avant le second tour. Manuel Valls et Benoît Hamon se retrouvent, mercredi 25 janvier à 21 heures, pour le dernier débat télévisé de la primaire de la gauche. Dans la journée, entre deux attaques sur le thème de la laïcité, les deux rivaux ont tous les deux lancé un appel au vote, relayé sur les réseaux sociaux par le comité d'organisation des primaires.



Près de deux heures de débat. A partir de 21 heures, sur France 2, TF1 et France Inter, les deux candidats seront interrogés par les journalistes Gilles Bouleau, David Pujadas et Alexandra Bensaid. L'émission devrait durer près de deux heures. Benoît Hamon et Manuel Valls auront à chaque fois deux minutes par répondre aux questions des journalistes, et pourront s'interpeller, répliquer, débattre... En fin d'émission, chaque candidat aura deux minutes pour conclure.



Trois grandes parties au programme. Benoît Hamon et Manuel Valls seront interrogés sur des trois thématiques principales : le travail, avec notamment le revenu universel qui a polarisé le débat de cette primaire ; l'environnement et la transition énergétique ; et la sécurité, le terrorisme et la politique internationale.

Un débrief sur France 2 et sur franceinfo. A l'issue du débat, retrouvez le débrief sur France 2 autour de Julian Bugier, ou bien rendez-vous sur franceinfo (canal 27 de la TNT) et franceinfo.fr pour suivre et commenter le débrief de l'émission. Tout au long du débat, commentez sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #PrimaireLeDebat.