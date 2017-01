DIRECT. Primaire de la gauche : Peillon veut des législatives à la proportionnelle

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: En visite chez Emmaüs, François Fillon souhaite "montrer son attachement au système de solidarité", a indiqué son entourage à un journaliste du Monde. Notre collègue de France 2 Guillaume Daret le suit également.

: Lors de sa déclaration de candidature, Manuel Valls avait été raillé pour son slogan : "Faire gagner tout ce qui nous rassemble". Alors que l'ancien Premier ministre doit présenter d'ici à quelques minutes son programme, il a dévoilé sur Twitter sa nouvelle devise : "Une République forte, une France juste".

: Ça y est : Vincent Peillon présente son programme présidentiel. Il indique notamment vouloir imposer un mandat électoral unique et limité dans le temps à trois mandats, ainsi qu'une réduction du nombre de parlementaires.

: Comment jugez-vous la décision du Parisien de ne pas commander de sondage pendant la campagne présidentielle ? Estimez-vous qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction ou bien d'une simple demie-mesure, puisque le quotidien s'autorisera à commenter les sondages des autres médias ?

: Le Parisien/Aujourd'hui en France ne commandera pas de sondages pendant la campagne présidentielle. Le directeur des rédactions du quotidien, Stéphane Albouy, vient d'annoncer cette décision chez nos confrères de France Inter. Il souhaite "aborder cette élection d'une manière différente", même s'il ne s'interdit pas de commenter les sondages commandés par d'autres médias.

: De son côté, François Fillon visite le centre Emmaüs de Paris, rapportent des journalistes sur place.

: Vincent Peillon va présenter son programme à la presse au "100", dans le 12e arrondissement de Paris. Notre journaliste Ilan Caro est sur place.

: "C'est très désagréable, je le conçois. Ça ne vient pas de chez nous, évidemment. Mais au regard du droit français, c'est de la liberté d'expression"



Invitée de BFMTV, Marine Le Pen a évoqué les attaques contre François Fillon sur les réseaux sociaux. Le candidat de la droite est régulièrement surnommé "Farid Fillon" par des militants d'extrême droite qui l'accusent d'une prétendue complaisance vis-à-vis de l'islamisme.

Voici le point sur l'actualité :



Un nourrisson âgé de 10 jours est mort, le 21 décembre, à son domicile par "arrêt cardio-respiratoire" après avoir reçu une dose d'Uvestérol D, un médicament destiné à palier la carence en vitamine D. Qu'est-ce que l'Uvestérol ? Est-il vraiment dangereux ? Réponses dans notre article.



• La matinée s'annonce chargée en politique. Dans un peu moins de 30 minutes, Vincent Peillon présentera son programme à la presse. Il sera suivi, vers 11 heures, par Manuel Valls. Nous suivrons tout cela dans notre direct.



• Alors que le groupe Etat islamique a revendiqué l'attentat du Nouvel An et ses 39 morts dans une boîte de nuit d'Istanbul, l'auteur de la tuerie est toujours en fuite.



• Après avoir tenu quatre jours tant bien que mal, la trêve en Syrie semble à l'agonie, ce matin. Face aux frappes répétées du régime, une grande partie des rebelles a décidé de quitter la table des négociations engagées sous l'égide de Moscou.



: Après une diète médiatique, Marine Le Pen fait son retour. Invitée de BFMTV ce matin, elle revient sur le prêt de 6 millions d'euros contracté auprès de son père pour faire campagne. "Toutes les banques françaises, toutes, refusent de prêter pour ma campagne alors qu'il n'y a aucun risque", a-t-elle déploré.

: "Il n'y a pas de chantage. Mais il n'y aura pas de victoire sans que des millions d'électeurs du centre soient pris en compte. Nous voulons améliorer certains points de son programme, sur l'école ou sur l'environnement notamment."



Invité de "8h30 Aphatie" sur franceinfo, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, évoque les discussions en cours entre son parti, l'UDI, et les équipes de François Fillon. Il souhaite amender le programme du vainqueur de la primaire de la droite avant de lui apporter un soutien formel.

: Formatrice et adjointe à la maire PS de Rennes, Charlotte Marchandise a remporté le second tour de la primaire organisée en ligne entre des candidats citoyens. Invitée par Europe 1, ce matin, elle a confié avoir reçu, hier, le premier des 500 parrainages d'élus requis pour se présenter officiellement.

: Arnaud Montebourg a également réagi à l'imbroglio autour de la présence de Guy Bedos à la tête de son comité de soutien. "C'est un ami qui m'a accordé son soutien, mais c'est aussi un artiste, qui n'aime pas trop les fonctions officielles. Mais rassurez-vous : je ne l'aurais pas inscrit si nous n'en avions pas discuté avant."

: "Je suis un peu comme Victor Hugo qui exaltait le travail fier. Le revenu universel n'est pas pour demain, mais pour après-demain car c'est irréalisable en l'état. (...) Ce n'est pas, pour moi, un modèle de société."



Interrogé sur RTL, Arnaud Montebourg réagit à la proposition de Benoît Hamon d'instaurer un revenu universel pour répondre à la raréfaction du travail.



: "Rien n'a été improvisé. Manuel Valls a été inspiré par son expérience à Evry, et s'est nourri de son expérience de Premier ministre."



Invité des "4 Vérités" de France 2, Didier Guillaume réagit à la présentation, aujourd'hui, par Manuel Valls de son programme pour la primaire de la gauche.





: Depuis un an, Marine Le Pen se faisait plutôt discrète dans les médias. Une stratégie, destinée à "apaiser" son image, qui va prendre fin dans les prochains jours, explique Le Monde (article payant). La présidente du FN ne souhaite pas être reléguée au second plan par la primaire de la gauche.

On commence sans plus tarder avec le premier point sur l'actualité de la journée :



La journée s'annonce très politique : Manuel Valls et Vincent Peillon dévoileront ce matin leurs programmes pour la primaire de la gauche. Le premier sera l'invité de "L'Emission politique", jeudi.



L'Agence du médicament (ANSM) a confirmé hier la mort d'un nourrisson après l'ingestion d'un médicament contre la carence en vitamine D. Le bébé de dix jours a été victime d'un "arrêt cardio-respiratoire".



• Le collectif "Touche pas à ma ZEP" appelle à la grève aujourd'hui pour réclamer une carte élargie des lycées en éducation prioritaire. Le statut de ZEP a été supprimé en 2014 pour faire la place aux REP (réseaux d'éducation prioritaire).





• Huit personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur l'attentat contre une discothèque d'Istanbul. L'attaque a été revendiquée par le groupe Etat Islamique et le tireur, lui, n'a toujours pas été identifié.