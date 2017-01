DIRECT. "La Guerre des gauches" : regardez les documentaires "DSK" et "Les Enfants terribles" sur France 2

A quinze jours du premier tour de la primaire de la gauche, Laurent Delahousse propose un numéro de "Dimanche 20h55", intitulé "La Guerre des gauches", avec la diffusion de deux documentaires inédits pour resituer les enjeux de cette élection.

DSK

Sarah Briand et Jean-Baptiste Arnaud dressent le portrait de celui qui était donné vainqueur à la primaire de la gauche en 2011. Grâce aux témoignages de ses proches, appuyés par des images d’archives exceptionnelles, le documentaire propose de comprendre comment l’ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI), que certains voyaient comme le futur président de la République française en 2012, en est arrivé à cette journée du 14 mai 2011, qui ressemble à une mauvaise séquence de série américaine.

Les Enfants terribles (22h40)

A la mort de Francois Mitterrand, la gauche française perd l'homme qui avait réussi à la fédérer et la porter au pouvoir. La jeune génération, dont Mitterrand a été le mentor, revendique aujourd’hui fièrement son héritage. Ce documentaire, réalisé par Dominique Fargues et Laurent Delahousse, est un retour sur vingt années de combats d'idées, d'affrontements, d'intrigues et d'alliances, au sein d’une gauche qui, après le renoncement de François Hollande à se représenter pour un deuxième mandat, peine à se rassembler, à se trouver un nouveau leader et que les sondages disent absente du deuxième tour de l’élection présidentielle de mai 2017.