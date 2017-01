Appel à témoignages : vous avez voté Hamon ou Valls à la primaire de la gauche, expliquez-nous pourquoi

Dimanche 22 janvier, lors du premier tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon est arrivé en tête avec plus de 36% des voix, devant Manuel Valls, à plus de 31%. A eux deux, les finalistes de la primaire se sont donc adjugé plus de deux tiers des suffrages des votants.

