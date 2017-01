A quoi ressemblerait la France de Benoît Hamon ?

On murmure qu'il pourrait être le François Fillon de la gauche. Celui qui avance, sans faire de bruit, et qui l'emporte au sprint final de la primaire. Ancien ministre de l'Education devenu frondeur, Benoît Hamon se présente aujourd'hui comme le candidat du renouveau, porteur d'un projet solidaire et écologique. Alors concrètement, à quoi ressemblerait sa France s'il était élu président ?

Sur l'économie, la fin de la loi Travail et la mise en place d'un "revenu universel"

Lui président, c'est la première mesure que prendrait Benoît Hamon : abroger la loi Travail. "Avec ce texte, on travaillera plus en gagnant moins", déclarait-il dans le JDD en juillet 2016. Ce que Benoît Hamon veut, au contraire, c'est permettre aux Français de travailler moins tout en maintenant leur pouvoir d'achat. Son autre proposition phare ? La mise en place d'un revenu universel.

Pour concrétiser ce projet, l'ancien ministre de l'Education a prévu un plan en trois étapes. Dans un premier temps, il souhaite augmenter le RSA de 10% et en faire bénéficier tous les jeunes de 18 à 25 ans. Il prévoit ensuite de l'étendre aux emplois les moins bien payés, avant de le généraliser à tous les Français. "Ce que je souhaite, c’est que soient réalisées au moins deux étapes lors du prochain quinquennat", précise-t-il dans Libération.

Une fois le processus terminé, chaque Français devrait alors recevoir 730 euros par mois. Une somme que Benoît Hamon juge suffisante pour favoriser la baisse du temps de travail, selon lui indispensable pour faire face à la robotisation de l'économie.

Sur l'écologie, la protection des "biens communs" et la sortie du nucléaire

"Je ne conçois plus d'être socialiste sans être écologiste", déclarait Benoît Hamon mi-décembre au Parisien. En s'inspirant du programme de Bernie Sanders, le rival de Hillary Clinton lors des primaires démocrates américaines, il propose un nouveau modèle de développement. Son idée majeure : inscrire la protection des biens communs (l'eau et l'air, par exemple) dans la Constitution et élaborer un nouveau modèle de production. "Cela constituerait une base à partir de laquelle construire une fiscalité spécifique sur les entreprises qui exploitent, à titre privé, ces 'communs'", précise-t-il à Libération. L'ancien ministre s'engage aussi à sortir progressivement la France du nucléaire d'ici 2035 et du diesel d'ici 2025. En parallèle, il veut promouvoir la production locale d'énergies renouvelables.

Sur les questions sociales, l'accueil et la protection des migrants

La question des migrants est l'un des points cruciaux du programme de Benoît Hamon. Alors que la plupart de ses concurrents prônent la réduction des flux migratoires, il se présente comme le candidat de la solidarité. Pour lui, la France doit accueillir davantage de migrants, en s'inspirant des modèles allemand et nordique.

"On peut être beaucoup plus généreux en matière de droit d'asile", préconise-t-il dans Libération. Mais son projet est encore imprécis : s'il prévoit un visa humanitaire destiné à assurer la protection des migrants sur le sol français, Benoît Hamon reste flou sur les conditions et la période d'application du visa en question.

Autre mesure phare de son programme social : la légalisation du cannabis. Comme Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennhamias, il s'engage à assurer une commercialisation encadrée par l'Etat. En parallèle, il promet d'allouer le bénéfice des ventes au renforcement les campagnes de prévention contre le cannabis.

Sur la vie publique, la fin de la "monarchie républicaine"

Une "monarchie républicaine" : c'est ainsi que Benoît Hamon qualifie souvent le système politique actuel. Pour y mettre fin, il prône l'avènement d'une VIe République, avec une réforme profonde des institutions. Au programme : un Parlement plus fort et un mandat présidentiel unique de sept ans.

Pour donner davantage de pouvoir aux Français, Benoît Hamon entend aussi privilégier les mécanismes de démocratie directe. Il propose notamment la mise en place d'un "49.3 citoyen", sorte de 49.3 inversé : à condition d'être au moins 450 000 (soit 1% de la population en âge de voter), les électeurs pourraient demander l'examen ou l'application d'une loi.

Benoît Hamon promet aussi de comptabiliser le vote blanc et d'annuler ou de reprogrammer une élection si ce dernier arrivait en tête. Une mesure qui fait mouche, à trois mois de la présidentielle, alors que 83% des Français (selon une étude Ifop) sont favorables à la comptabilisation du vote blanc.