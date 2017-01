A quoi ressembleraient la France de Benoît Hamon et celle de Manuel Valls ?

Deux hommes, deux styles, et surtout deux lignes politiques, pour un seul fauteuil. Arrivés en tête du premier tour de la primaire de la gauche, dimanche 22 janvier, Benoît Hamon et Manuel Valls s'affrontent pour le second tour, dimanche 29, dans l'espoir de devenir le candidat du Parti socialiste et de ses alliés à l'élection présidentielle. Franceinfo vous résume à quoi la France pourrait ressembler si l'un ou l'autre était élu à l'Elysée au mois de mai.

Si Benoît Hamon gagnait...

Benoît Hamon en meeting à Toulouse (Haute-Garonne), le 20 janvier 2017 (JEAN-MARC HAEDRICH/SIPA)

Très marqué à la gauche du PS, Benoît Hamon a réussi à faire entendre sa voix dans la campagne de la primaire grâce, notamment, à sa proposition d’instaurer un revenu universel. Considéré comme le candidat le plus écolo-compatible, l’ancien ministre de l’Education nationale propose un nouveau modèle de développement avec la sortie du nucléaire et l’inscription dans la Constitution de la protection des biens communs (l'eau et l'air, par exemple). Au niveau des institutions, il souhaite un Parlement plus fort et un mandat présidentiel unique de sept ans.

>> A quoi ressemblerait la France de Benoît Hamon ?

Si Manuel Valls gagnait...

Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, le 14 janvier 2017, lors d'un meeting à Tournefeuille (Haute-Garonne). (PATRICK BATARD / CITIZENSIDE / AFP)

Oubliez le Manuel Valls de 2011. L'ancien Premier ministre a présenté un programme modéré pour rassembler son camp, à l'opposé des propositions iconoclastes qu'il a pu défendre par le passé. Sur l'économie, il prône notamment des mesures de solidarité et de soutien aux entreprises, des dépenses publiques assumées. Côté institutions, il évoque une "renaissance démocratique", en proposant par exemple la suppression de l'article 49.3, qu'il a pourtant utilisé à plusieurs reprises au cours de son passage à Matignon.

>> A quoi ressemblerait la France de Manuel Valls ?