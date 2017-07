L'ancienne ministre Ericka Bareigts dément faire partie de la nouvelle direction du Parti socialiste

Ericka Bareigts a démenti, dimanche 9 juillet, faire partie de la nouvelle direction du Parti socialiste. Le nom de la députée de la Réunion et ancienne ministre des Outre-Mer figurait sur le nouvel organigramme dévoilé samedi au terme d'un Conseil national. Cette direction collégiale provisoire, paritaire, devait regrouper 28 membres.

Il s'agit "d'une erreur matérielle" de la part du PS, a affirmé Ericka Bareigts sur sa page Facebook. "Je dois décliner cette offre parce que je compte me concentrer sur mes fonctions de porte-parole du groupe parlementaire du PS, Nouvelle Gauche, à l'Assemblée nationale, ainsi que sur mes activités de députée à La Réunion, dans ma circonscription, et en commission des Affaires sociales", a encore déclaré la députée. L'ancienne ministre "participera néanmoins, avec enthousiasme et conviction, à la refondation du parti et militera pour que la population y soit associée le plus largement possible".

Dans un bref communiqué, le Parti socialiste a pris "acte" dimanche du "retrait d'Ericka Bareigts de la direction collégiale provisoire". "Une concertation sera entreprise avec les fédérations ultra-marines du PS afin de trouver d'un commun accord une personnalité les représentant", a ajouté le parti.