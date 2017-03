VIDEO. Député, secrétaire d'Etat et patron du PS : retour sur la carrière d'Henri Emmanuelli

L'ancien président de l'Assemblée nationale Henri Emmanuelli est mort à l'âge de 71 ans, mardi 21 mars au matin, a annoncé sa famille. Figure de l'aile gauche du parti socialiste, il a été premier secrétaire du PS en 1994 et 1995 et secrétaire d'Etat au sein des gouvernements Fabius et Bérégovoy.

Né le 31 mai 1945 à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques), Henri Emmanuelli, qui était malade depuis plusieurs années, était député socialiste et président du Conseil départemental des Landes. Il avait débuté sa carrière en 1974 comme sous-directeur puis directeur adjoint à la Compagnie financière de Banque d'Edmond de Rothschild.

Elu député des Landes en 1978

Elu pour la première fois député des Landes en 1978, cet homme aux sourcils épais et à la voix rocailleuse, doté d'une très forte personnalité, avait été, entre 1981 et 1986, secrétaire d'Etat aux DOM-TOM puis au Budget du président François Mitterrand, dans les gouvernements Mauroy et Fabius.

Rattrapé par les affaires, Henri Emmanuelli avait été condamné en 1997 à deux ans de privation de ses droits civiques dans l'affaire Urba de financement illégal du PS, en tant que trésorier du parti. Il avait retrouvé en 2000 ses mandats de député et président du Conseil général des Landes. Postes qu'il occupait encore à sa mort.

Militant pour le non au référendum sur le Traité constitutionnel européen en 2005, il était le père spirituel de Benoît Hamon, actuel candidat du PS à l'élection présidentielle.