Dossier de candidature. Mixité sociale, 49.3 citoyen, revenu universel : les propositions de Benoît Hamon à l'épreuve du terrain

C'est la proposition qui a été la plus commentée et la plus débattue lors de la campagne de la primaire de la gauche : le revenu universel d'existence. Benoît Hamon en est devenu le porte-drapeau. L'objectif revendiqué est double : éradiquer la grande pauvreté et définir un nouveau rapport au travail. Isabelle Chaillou, du service économie de franceinfo, décrypte ce projet, qui comprend encore de nombreuses incertitudes.

Dans le programme du candidat, la rédaction du chapitre consacré au revenu universel a sensiblement évolué au fil des mois. L'objectif ultime est en revanche écrit noir sur blanc : un revenu de 750 euros par mois pour l'ensemble de la population. Avant d'y parvenir, Benoît Hamon envisage une première phase à mettre en œuvre dès fin 2017-début 2018. Elle consiste à augmenter le revenu de solidarité active (RSA) de 10%, lui faisant ainsi atteindre la somme de 600 euros par mois. L'allocation sera versée automatiquement à tous ceux qui peuvent y prétendre : un point essentiel, quand on sait qu'un tiers des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas.

Benoît Hamon prévoit parallèlement le versement d'un revenu universel du même montant, 600 euros, versé à tous les jeunes de 18 à 25 ans, qui eux n'ont aujourd'hui pas droit au RSA. Il n'y aurait aucune condition de ressources, seulement une condition d'âge. Coût total de cette première phase : de 32 à 45 milliards d'euros, selon l'équipe de Benoît Hamon.

Comment financer ce revenu universel, notamment s'il est étendu à tous ? La question est au cœur des critiques. Plus de 52 millions de personnes ont aujourd'hui plus de 18 ans en France. Un revenu universel de 750 euros coûterait donc... 468 milliards d'euros par an ! Le montant dépasse le budget de l'État, qui doit s'élever à 387 milliards d'euros en 2017. La somme est colossale. Mais Benoît Hamon prévoit d'inscrire le revenu universel dans une vaste réforme du système de protection sociale : la mesure viendrait ainsi remplacer certaines aides au logement, certaines prestations familiales, ou encore à termes la prime d'activité ou le RSA.

Dans cette optique, le coût d'un revenu réellement universel tournerait plutôt autour de 300 à 400 milliards d'euros. Le chiffre donne tout de même le vertige... L'entourage du candidat répond en soulignant les effets redistributifs de ce projet, voyant dans le revenu universel un instrument de relance de la consommation.

Avec le revenu universel nous pouvons éradiquer la très grande pauvreté et sortir d’une logique d’assistance qui stigmatise #benoithamon2017 — Benoît Hamon (@benoithamon) August 28, 2016

Une chose est sûre, le revenu universel devra trouver des sources de financement. Plusieurs pistes sont sur la table : une refonte de la fiscalité, notamment une fusion entre l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée (CSG), une taxation sur l'utilisation des robots dans les usines, ou encore une lutte accrue contre l'évasion fiscale. Afin d'affiner son projet, Benoît Hamon prévoit d'organiser une grande conférence citoyenne, destinée à discuter des financements et des modalités de mise en œuvre. Une sorte de "conférence sociale" que le candidat devenu président souhaiterait convoquer dès 2018.

Un revenu universel pour tous à 750 euros peut-il être mis en place avant 2022 ? Dans l'équipe du candidat, la réponse se fait plus nuancée : tout sera "lancé" pendant le quinquennat, précise à franceinfo un proche de Benoît Hamon... avant de reconnaître qu'entre la theorie et la pratique, il y a nécessairement des distorsions. Aucun doute cependant : le revenu universel est la pierre angulaire et intangible du programme du candidat Hamon.