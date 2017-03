DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Benoît Hamon à Lille avec Martine Aubry

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Il s'agit d'une réponse du candidat de la France insoumise à l'appel à l'unité de Benoît Hamon, le candidat socialiste.

: En meeting au Havre, Jean-Luc Mélenchon déclare qu'il veut continuer son propre "chemin, sans ne céder à rien".

: "Chère Martine je t'ai soutenue hier. Tu me soutiens aujourd'hui. Je crois que c'est le plus beau lien, ça me fait chaud au cœur."



Benoît Hamon revient à sa manière sur le choix de Manuel Valls de soutenir Emmanuel Macron et hausse le ton.

: Dans une lettre adressée aux militants socialistes, le patron du PS, explique, lui, la position du parti. Pour Jean-Christophe Cambadélis, "ce n'est pas au Parti socialiste d'être comptable des manques individuels de certaines de ses personnalités".

: Mais pourquoi le PS ne sanctionne pas Manuel Valls après son soutien ? Corinne Narassiguin, porte-parole du PS, explique à franceinfo : "Ça créerait encore plus de désordre et d'affaiblissement. Et puis les exclusions, ce n'est pas le fait du prince. Ce n'est pas à Cambadélis de faire ça."

: Au tour de Benoît Hamon de prendre la parole au Palais des Sports à Lille. "J'avais anticipé bien des épreuves que je connais aujourd'hui. Je savais que la bataille que nous menons aujourd'hui serait difficile car elle heurte des privilèges", commence-t-il.











A 20 heures, voici un point sur l'essentiel de l'actualité :



Lâché par Manuel Valls, Benoît Hamon espère reprendre la main lors d'un meeting organisé à Lille, en présence de Martine Aubry. Vous pouvez suivre ce meeting en direct sur notre site.



Au lendemain de manifestations historiques, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer sont attendus ce soir en Guyane. Matthias Fekl et Erika Bareigts doivent s'entretenir "avec tous les acteurs de la société civile", en vue de conclure un "pacte d'avenir" pour le territoire ultramarin.



Les Britanniques scellent petit à petit le divorce avec l'UE.



Avec 69 430 personnes incarcérées, le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint au 1er mars un nouveau record, selon le ministère de la Justice.



: @issoumise : Ce meeting-là ne sera pas diffusé en direct sur notre site, mais d'autres meetings l'ont été. C'était le cas de son discours place de la République à Paris le 18 mars. Un autre meeting, dimanche, a été diffusé sur la chaîne franceinfo. Nous essayons d'équilibrer entre tous les candidats :)

: C'est cool de diffuser le meeting de Hamon mais aura-t-on le droit à celui de JLM au Havre ?? Merci

: Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon est en meeting au Havre (Seine-Maritime). Mais le candidat de la France insoumise n'a pas encore commencé à parler, selon le journaliste de Radio France sur place.

: "Si j'étais première secrétaire du Parti socialiste, je leur aurais dit depuis longtemps : 'On n'est pas socialiste par déclaration, mais parce qu'on défend des valeurs'. Etre socialiste, ce n'est pas soutenir en 2012 François Hollande, le candidat qui disait "J'aime les gens et pas l'argent", et, en 2017, le candidat qui aime l'argent et pas les gens."

: "Qui se rassemble s'assemble", répète Martine Aubry. "Quand on préfère garder le pouvoir plutôt que les valeurs, et bien voilà", ajoute-t-elle en référence à Manuel Valls qui soutient Emmanuel Macron.

: "Tu es le candidat du Parti socialiste. Ton succès à la primaire vient de loin. Tout le monde connaît tes qualités : le goût des autres. C'est tellement rare aujourd'hui."



Martine Aubry insiste sur la personnalité de Benoît Hamon, avec une phrase en forme de clin d'œil à l'actualité, après l'annonce de Manuel Valls.



: C'est Martine Aubry qui prend la parole en premier. Elle commence par rendre hommage à Henri Emmanuelli, mort le 21 mars. Elle demande aux personnes présentes au Palais des Sports de Lille d'applaudir cette figure du PS.











: Après l'annonce du ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron, le candidat du parti socialiste, Benoît Hamon, espère reprendre la main, lors d'un meeting organisé à Lille (Nord), en présence de Martine Aubry. Tous les deux arrivent ensemble et fendent la foule. Vous pouvez suivre ce meeting en direct sur franceinfo.

: Jean-Luc Mélenchon vient de signer avec une banque coopérative un prêt de 5 millions d'euros pour financer sa campagne. "Nous n'avons pas trouvé d'établissement bancaire pour nous avancer davantage, confirme à Challenges la trésorière Marie-Pierre Oprandi. Nous sommes toujours à la recherche d'un prêt complémentaire de 2 à 3 millions d'euros."

: Martine Aubry dit n'être ni "surprise" ni "triste" après le rapprochement Valls-Macron. A une question des journalistes lors de la visite d'une usine en compagnie du candidat du PS, Benoît Hamon, la maire de Lille a déclaré : "Qui se ressemble s'assemble finalement, on est dans quelque chose de naturel."





: Emmanuel Macron devancerait de peu Marine Le Pen au 1er tour de l'élection présidentielle, tandis que Jean-Luc Mélenchon creuse désormais l'écart avec Benoît Hamon dont le socle s'effrite, selon un sondage Elabe.











Il est 18 heures, voici les titres :



Manuel Valls votera pour Emmanuel Macron, dès le premier tour de la présidentielle. Une décision très critiquée à gauche.



Au lendemain de manifestations historiques, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer sont attendus ce soir en Guyane. Matthias Fekl et Erika Bareigts doivent s'entretenir "avec tous les acteurs de la société civile", en vue de conclure un "pacte d'avenir" pour le territoire ultramarin.



Les Britanniques scellent petit à petit le divorce avec l'UE.



Avec 69 430 personnes incarcérées, le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint au 1er mars un nouveau record, selon le ministère de la Justice.

: C'est l'une des affaires qui poursuivent Marine Le Pen durant sa campagne : l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen. Des juges d'instruction tentent de déterminer si le Front national a mis en place un système pour rémunérer ses cadres ou employés avec des fonds publics de l'Union européenne. Le Monde (article abonnés) a pu consulter des documents trouvés au siège du FN, lors de perquisitions réalisées en février 2016 et février 2017. Franceinfo vous en résume les principales révélations.









: Le sénateur de la Côte-d'Or François Patriat, qui soutient déjà Emmanuel Macron, quitte le Parti socialiste. "Le parti de la fraternité est devenu celui de la guerre civile", déclare-t-il.

: Sans détour, la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, juge "écœurant" le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron.

: "Mépris de la démocratie", "pathétique", "traître"… Les réactions ont été immédiates et parfois dures. Nombre d'élus socialistes ont critiqué Manuel Valls, qui a annoncé son intention de voter pour Emmanuel Macron lors du premier tour de l'élection présidentielle. Retour sur ces attaques qui émanent des frondeurs, mais pas seulement.







: @anonyme : C'est ce que souhaite Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste. Si l'écologiste Yannick Jadot s'est déjà rallié à Benoît Hamon, les discussions entre le candidat PS et Jean-Luc Mélenchon n'ont jamais abouti. Difficile de dire si la position de Manuel Valls, qui a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron, va relancer les échanges et donner lieu à un accord.

: Une candidature commune à gauche est-elle envisageable ?

: Bonjour, Je suis de sensibilité de droite et n'aurais de toutes les façons pas voté pour monsieur Hamon, mais trouve l'attitude de ceux qui se disent de son parti déplorable. A quoi bon organiser des primaires si c'est pour ensuite désavouer leur résultat. Très honnêtement à l'heure du choix, je ressens un profond écœurement : où sont les valeurs de la Patrie, de la Nation, de la Justice, du sens des Responsabilités et du Respect de l'autre, oserais-je parler de Culture ? Aucune éthique en vue, juste l'impression d'être le jouet de marionnettes qui n'ont comme vision de la France que leur ego, logé en partie dans leur poche. (...)

: Moi, qui avais choisi Valls a la primaire, je voterai pour Benoît Hamon au premier tour. Il s'agit de respecter un engagement. Je vote POUR et non contre. (Vote utile, vote de raison.... c'est creux)

: Nous sommes en plein règlement de compte après quatre ans de fronde ... A quoi s'attendait Hamon ? Un monde de Bisounours ? Il est l'arroseur arrosé tout simplement ...

: Vous continuez, dans les commentaires, à partager vos avis et analyses sur le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron. Impossible de passer toutes vos remarques, mais en voici encore une petite sélection (j'ai dû raccourcir les dernier, un peu trop long pour notre direct)

: "Engagé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, je demande une rencontre dans les tous prochains jours entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot et moi-même pour créer les conditions de la victoire."



Dans la foulée de Benoît Hamon, le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, appelle à son tour à des discussions entre les candidats de gauche.

: Réseaux sociaux, éléments de langage, tractage... Le Front national souhaite devenir plus efficace sur le terrain. Notre journaliste Sophie Brunn a suivi Jean-Lin Lacapelle, ancien cadre de L'Oréal, qui prodigue désormais ses conseils auprès des militants. Elle vous raconte comment le FN tente de professionnaliser sa campagne.









: Hamon nous montre qu'il est au fond du gouffre. C'est dommage. C'est à lui de rejoindre Mélenchon.

: L'attitude de Valls est absolument détestable et profondément choquante... lorsque on se souvient des regards entre Macron et Valls a l'assemblé, il y a des questions qui de posent !Le parti ne sanctionne pas, c'est horrible...

: Benoît Hamon a suffisamment critiqué Valls au temps des frondeurs....Stop à l'hypocrisie ..Hamon et Montebourg ne récoltent que ce qu'ils ont semé ! Bravo pour le courage de Valls

: Vous êtes toujours très nombreux à réagir, dans nos commentaires, au choix de Manuel Valls, qui a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron.

: "J'appelle désormais tous les électeurs, ceux qui sont engagés dans la lutte contre les injustices, j'appelle les sociaux-démocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon, à réunir leurs forces aux miennes."





Dans son discours, Benoît Hamon a tenté de relancer un appel à Jean-Luc Mélenchon et aux partis de gauche, malgré la désunion constatée ces dernières semaines.

: Dans sa brève déclaration, Benoît Hamon a pris soin de ne pas nommer Manuel Valls.

: "La parole donnée, la parole signée devant le peuple, doit être scrupuleusement respectée. Je vous demande de réagir, je vous demande de sanctionner ceux qui se prêtent à ce jeu morbide. Je vous demande de tourner le dos à ces politiciens qui vont là où le vent va."



Le candidat PS à la présidentielle s'exprime, depuis son QG, sur le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron.

: Hier, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient tous deux jugé que ce dernier débat intervenait trop tard dans la campagne, à trois jours du premier tour.

: Le CSA fait "part de sa préoccupation", quant à la date du débat entre les 11 candidats à la présidentielle organisé par France 2 le 20 avril, "soit 24 heures avant la période de réserve précédant le premier tour de l'élection présidentielle". Dans son communiqué, le CSA s'inquiète de "l'émergence possible, à l'occasion de ce débat, d'éléments nouveaux de polémique électorale auxquels des candidats mis en cause ne seraient pas en mesure de répondre utilement compte tenu de la brièveté du temps qui leur serait laissé."

: Il parait clair que Hamon fait l'objet d'un piège. Après la traitrise stratégique de Valls (et d'autres), s'il renonçait pour rallier JLM il serait désigné comme traître à son tour. Et s'il ne le fait pas, il sera désigné comme la cause de l'échec du PS. Valls est un malin qui aura réussi son coup quoiqu'il se passe : évincer Hamon. Ce faisant, c'est aussi un fieffé félon.