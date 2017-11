Pour tester le revenu universel, un Français tiré au sort touchera 1 000 euros par mois

L'idée d'un revenu universel n'a pas été abandonnée en même temps que l'échec de Benoît Hamon à la présidentielle. Le porte-parole d'Europe Ecologie-Les Verts Julien Bayou a annoncé, jeudi 2 novembre, le lancement d'une opération de crowdfunding pour expérimenter le revenu universel de base grâce à un tirage au sort permettant au gagnant d'en bénéficier pendant un an.

"On s'est dit que le revenu de base était un concept un peu révolutionnaire, comme pouvaient l'être les congés payés ou la retraite, et que c'est difficile de se le figurer", a expliqué le responsable politique sur le plateau de LCI, en annonçant l'ouverture du site monrevenudebase.fr.

"La manière la plus simple c'est encore de l'expérimenter pour notamment balayer toutes les idées reçues, et la manière la plus simple de l'expérimenter, c'est qu'on le fasse nous-mêmes", a-t-il poursuivi, évoquant le "besoin de se projeter dans une protection sociale du XXIe siècle plutôt que de courir après le plein emploi".

La barre des 12 000 euros bientôt franchie

Début décembre, une fois la barre des 12 000 euros passés, un premier tirage au sort sera effectué afin de désigner qui recevra 1 000 euros par mois pendant un an. En fin de journée, plus de 11 167 euros avaient été récoltés sur le site de collecte d'argent, versés par 374 donateurs. Le site d'inscription à la loterie, indépendant de celui du crowdfunding, est ouvert à tous, y compris les non-donateurs. Les deux sites, créés à l'initiative de Julien Bayou, sont gérés par une association indépendante, dédiée à l'opération, et comprenant des personnalités n'appartenant pas au parti écologiste.

Il s'agit, a détaillé le responsable politique, d'"amener la société à réfléchir à ce revenu de base: est-ce qu'on s'arrête de travailler? Est-ce qu'on travaille moins? Est-ce qu'on travaille mieux? Est-ce qu'on se nourrit mieux? Est-ce qu'on prend du temps pour soi, pour ses proches?"