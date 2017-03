Objets préhistoriques, montres et découverts... Huit infos étonnantes sur les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle

Une dizaines de pages à chaque fois, remplies à la main par les candidats. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rendu publiques, mercredi 22 mars, les déclarations de patrimoine des onze prétendants à l'Elysée.

Cette publication est inédite. Jusque-là, seule la déclaration du vainqueur était publiée au Journal officiel. Pour autant, à la différence des autres déclarations publiées par la Haute Autorité (celles des ministres ou des parlementaires), "les déclarations de patrimoine des candidats à l’élection présidentielle n’ont fait l’objet d’aucun contrôle. (...) Elles sont publiées telles qu’elles ont été transmises par le Conseil constitutionnel", précise la HATVP sur son site internet. En clair, les électeurs doivent se contenter de déclarations certifiées sur l'honneur.

Biens immobiliers, voitures, œuvres d'art, comptes bancaires... Franceinfo a répéré huit éléments marquants de ces documents inédits en France pour une élection présidentielle.

Celui qui a le plus gros patrimoine immobilier

Il s'agit de Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat de Debout la France possède six appartements à Paris, de différentes tailles, valant de 135 000 euros à 1 300 000 euros. Il détient aussi une maison dans l'Essonne, d'une valeur de 255 000 euros. Soit un total de 2 329 000 euros.

Arrive ensuite François Asselineau. Le patron de l'UPR détient une maison (975 000 euros), une résidence secondaire (75 000 euros), un parking (15 000 euros), et deux appartements en Polynésie-Française (de 159 000 et 117 000 euros).

François Fillon se place en troisième position : il possède son désormais célèbre manoir de Beaucé dans la Sarthe (750 000 euros), une autre maison de 210 m2 toujours dans le même département (41 000 euros), mais également une demeure de 150 m2 dans les Pyrénées-Atlantiques (134 000 euros).

Ceux qui ont des comptes à découvert

Nicolas Dupont-Aignan a un solde négatif sur deux de ses six comptes bancaires (- 3 400 euros au total). Il y a aussi Jean Lassalle (- 7 200 euros à la Banque populaire), et Emmanuel Macron (- 4 590 euros au Crédit Mutuel). Evidemment, tous possèdent d'autres comptes bien plus garnis.

A ce propos, Emmanuel Macron possède toujours un compte-titres et un Plan d'épargne en actions (PEA) chez Rothschild, où il a travaillé comme banquier de 2008 à 2012. Y figurent près de 10 000 euros au total.

Capture d'écran de la déclaration d'Emmanuel Macron. (CAPTURE D'ECRAN / FRANCEINFO)

Celui qui a fait sa déclaration en francs

L'initiative peut sembler farfelue mais quoi de plus normal finalement pour un partisan de la sortie de la zone euro. François Asselineau s'est ainsi attaché à faire une partie de sa déclaration en francs.





Capture d'écran de la déclaration de François Asselineau. (CAPTURE D'ECRAN / FRANCE INFO)

Celui qui a le plus de cases "rien à déclarer"

Il s'agit de Phillipe Poutou. Pas de biens immobiliers, pas d'assurance-vie, ni de biens supérieurs à 10 000 euros... Franceinfo a compté 11 critères vides sur la déclaration du candidat du Nouveau Parti anticapitaliste.

Celle qui a souscrit à des prêts pour financer sa campagne

Marine Le Pen a souscrit à deux prêts. Le premier d'une valeur de 2 millions d'euros, le second de 4 millions. Six millions d'euros au total qu'elle doit rembourser d'ici l'an prochain.

Capture d'écran de la déclaration de Marine Le Pen. (CAPTURE D'ECRAN / FRANCEINFO)

Ceux qui ne roulent pas avec une voiture française

Il y en a deux. François Fillon détient une Toyota Land Cruiser, et Jean Lassalle une Fiat. Pour l'anecdote, Philippe Poutou fait des infidélités à Ford,son employeur près de Bordeaux, il roule en Peugeot 3008, d'une valeur actuelle de 9 000 euros (il l'avait payé 20 000 euros en 2012). Et c'est Jean Lassalle qui possède le véhicule le plus côté : une Citroën C6 d'une valeur actuelle de 25 000 euros.

Ceux qui n’ont pas de voiture

Cinq candidats ne prennent jamais le volant, tout du moins pas celui de leur véhicule puisqu'ils affirment ne pas en posséder. Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade et Jean-Luc Mélenchon se font donc, a priori, conduire.

Celui qui a les montres les plus chères

François Fillon a déclaré deux montres. La première d'une valeur de 15 000 euros, la seconde d'une valeur de 12 000 euros. Le candidat de la droite prend soin de préciser qu'il s'agit d'une "estimation personnelle".

Jacques Cheminade, lui, déclare posséder pour 18 000 euros d'objets préhistoriques et précolombiens.