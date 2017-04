VIDEO. Grand Débat : Maréchal-Le Pen critique "l'enthousiasme généralisé" pour Philippe Poutou "venu en pyjama et pas rasé"

La députée Front national, Marion Maréchal Le Pen, invitée de franceinfo vendredi 7 avril a critiqué la prestation du candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste lors du débat télévisé entre les 11 candidats à la présidentielle mardi. Philippe Poutou avait pris à partie Marine Le Pen sur son immunité, lançant qu'il n'y avait "pas d'immunité ouvrière". Marion Maréchal Le Pen a regretté que "tout le monde se soit pâmé" devant la déclaration du candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA).

"C'est un peu facile de jeter l'opprobe et d'insulter sans apporter de preuve. Il y a eu de l'enthousiasme généralisé parce qu'il est venu en pyjama et qu'il ne s'était pas rasé". "C'est l'adage : 'calomniez, calomniez il en restera toujours quelque chose et ça permet à Philippe Poutou de faire son show", a réagi la députée du FN.