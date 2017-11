L'ancien ministre communiste Jack Ralite est mort

Il avait été l'une des quatre personnalités communistes à entrer dans le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981. L'ancien ministre Jack Ralite est mort à l'âge de 89 ans, annonce, dimanche 12 novembre, la mairie d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), qu'il a dirigée de 1984 à 2003.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde émotion que nous apprenons le décès à l'âge de 89 ans de Jack Ralite ce dimanche 12 novembre. Son état de faiblesse avait conduit à son hospitalisation il y a deux semaines", écrit la maire, Meriem Derkaoui, sur le site internet de la ville.

Plusieurs élus de gauche ont rendu hommage sur Twitter à cette figure du PCF. A Aubervilliers, dès ce dimanche, "les drapeaux seront mis en berne et un hommage lui sera rendu dans les prochains jours", a précisé Meriem Derkaoui.

Triste journée, Jack Ralite, mon ami, mon camarade , ce grand et beau monsieur est décédé aujourd'hui....

Tristesse & émotion à l’annonce du décès de J.Ralite. Ancien maire d’Aubervilliers, député/sénateur de #SSD93 , ministre de Mitterrand, il était passionnément engagé pour la culture, exigeante et populaire. Attaché à la Gauche rassemblée, il défendait la banlieue avec sensibilité. pic.twitter.com/zBYiAAwERl

Immense tristesse face à la mort de Jack Ralite, l'un des plus brillants militants de la culture, homme d'engagement et grand communiste. Son départ est irremplaçable.

C'est avec une grande tristesse et beaucoup d'émotion que j'ai appris la mort de Jack Ralite, ancien ministre communiste, maire d'Aubervilliers et sénateur de Seine-Saint-Denis. La France perd un formidable défenseur de l’art et de la culture