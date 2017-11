"On a besoin de la famille pour vivre" : Nicolas Sarkozy invite Laurent Wauquiez à rassembler le parti Les Républicains

"Celui qui ne rassemble pas, qui pense qu'une famille politique, c'est une secte, ne peut pas défendre ses convictions", a déclaré Nicolas Sarkozy vendredi 10 novembre. L'ancien président de la République a profité d'une visite à Nancy (Meurthe-et-Moselle), où il remettait la Légion d'honneur à Valérie Debord, adjointe au maire de Nancy, pour lancer une pique à Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains. "L'ancien chef de l'Etat demande depuis des mois à Laurent Wauquiez de rassembler le plus largement possible sa famille politique", explique Le Parisien.

"Un encouragement" à rassembler

"La famille, ça ne marche pas à tous les coups, mais on a besoin de la famille pour vivre", a continué Nicolas Sarkozy, évoquant les fractures au sein des Républicains. Il s'agit plutôt d'"un encouragement" et non d'"une critique", a commenté Brice Hortefeux. "Nicolas Sarkozy lui donne des conseils, mais je ne suis pas sûr que Laurent les suive", modère un autre membre des Républicains cité par le journal.