Nicolas Sarkozy rejoint le conseil d'administration d'AccorHotels pour s'occuper de la stratégie internationale

Nicolas Sarkozy rejoint le conseil d'administration d'AccorHotels, a annoncé le groupe hôtelier dans un communiqué, mardi 21 février. L'ancien chef de l'Etat présidera le Comité stratégie internationale, dont les missions et la composition seront précisées lors d'un prochain Conseil d'administration.

"Je suis très heureux de participer au développement et au rayonnement international d'AccorHotels, un des fleurons des entreprises françaises. La réussite de ce Groupe et la qualité de son management en font une des plus belles vitrines du paysage économique français", a réagi l'ancien président de la République. Le PDG du groupe a ajouté : "Le Conseil d’administration se réjouit de cette nomination. L’expertise internationale de Nicolas Sarkozy et sa parfaite connaissance des enjeux géopolitiques mondiaux seront de formidables atouts pour le Groupe."