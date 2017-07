Nicolas et Carla Sarkozy ont dîné avec Emmanuel et Brigitte Macron à l'Elysée

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sont brièvement revenus à l'Elysée, mercredi 5 juillet : l'ancien couple présidentiel a dîné avec Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, a reconnu la présidence lundi, confirmant une information du Figaro. Cette invitation n'avait pas été rendue publique.

L'Elysée explique au Figaro que Nicolas Sarkozy n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur de la part d'Emmanuel Macron. "C'est un dîner privé qui s'inscrit dans une série de rencontres que le chef de l'Etat compte avoir avec ses prédécesseurs." La présidence assure que François Hollande devrait également être reçu par son ancien protégé, à une date encore indéterminée.

"Le rendez-vous n'a pas vocation à être inscrit à l'agenda"

L'Elysée assure aussi que si le dîner s'est tenu en couple et sans être annoncé publiquement, c'est que le président de la République "souhaite les rencontrer dans un format informel". C'est pour cela "qu'on ne saura pas" publiquement si et quand un tel entretien avec François Hollande aura lieu, selon un conseiller d'Emmanuel Macron. "Le rendez-vous n'a pas vocation à être inscrit à l'agenda".

Cette entrevue entre les couples Sarkozy et Macron illustre-t-elle une certaine proximité entre l'ancien et l'actuel chef de l'Etat ? "Ils se parlent souvent", affirme un sarkozyste au Figaro, quand un autre affirme que Nicolas Sarkozy se vante d'avoir encore "de bonnes et régulières sources à l'intérieur".