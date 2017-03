Invitée à l'Elysée sous son nom de jeune fille, Carla Bruni-Sarkozy se moque de François Hollande

Can someone tell President Hollande that I'm actually married now ...? Tiens Francois Hollande ne sait pas que je me suis mariée ....est ce que quelqu'un du protocole de de L'Elysée pourrait l'avertir ? C'è qualcuno all'Elysee che può avvertire il Presidente Hollande che mi sono sposata ?

