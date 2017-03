Présidentielle : Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de "L'Entretien politique" sur France 2. Regardez l'émission en direct

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "La France n'est pas une fiction sans trait et sans visage. Ici au Pertuis, nous sommes dans le Vaucluse ..." En meeting à Pertuis dans le Vaucluse, François Fillon a confondu avec Le Pertuis, commune de Haute-Loire. Voici la séquence.



: "Il y a des associations qui s'interrogent: la Haute Autorité leur donnera une réponse. Il y a une enquête sur Business France [organisme dépendant de Bercy ]: c'est normal qu'elle soit faite. En aucun cas ma probité n'est en cause."



En déplacement à Sarcelles (Val-d'Oise), Emmanuel Macron a réagi après l'ouverture d'une enquête judiciaire concernant l'organisation d'un déplacement à Las Vegas en 2016, alors qu'il était ministre de l'Économie. Il est également dans le viseur de l'association Anticor, qui a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur sa déclaration de patrimoine.

: En meeting à Saint-Raphaël (Var), Marine Le Pen en profite pour cibler ses adversaires : Emmanuel Macron, François Fillon et Benoît Hamon.

: C'est le premier parlementaire Les Républicains à rallier Emmanuel Macron pour la présidentielle. Le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne l'annonce ce soir à l'AFP, voyant en lui "le seul candidat d'une alternance crédible" qui est "devenue impossible avec François Fillon."

: François Fillon est en meeting ce soir à Pertuis (Vaucluse). Le candidat de la droite a été accueilli par des sifflets et des casseroles. Selon le journaliste du Figaro présent sur place, des boules puantes auraient également été lâchées devant l'entrée de la salle.

: Contrairement à Manuel Valls, Sylvia Pinel, qui a participé à la primaire de la gauche, soutient Benoît Hamon. Le Parti radical de gauche (PRG) assure dans un communiqué que sa présidente "respectera l'engagement contracté au moment de sa candidature".





: François Fillon est à Marseille et fait sa première sortie depuis sa mise en examen. Avec un détail étonnant, relève un journaliste de l'AFP.

: Déjà le sentiment d'être zappé ? Comme après tous les conseils des ministres, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a tenu une conférence de presse. L'assistance était clairsemée, a-t-il remarqué, mi-ironique, mi-nostalgique : "C'est vrai qu'il y a une campagne électorale, ça se passe ailleurs. Ben voilà, j'ai compris. Eh oui, on va se retrouver avec trois, quatre journalistes à la fin."





: Cette campagne est marquée par les affaires. Il existe pourtant des bonnes raisons de croire en la politique. Voici trois exemples compilés par notre partenaire Brut.



: Visite surprise au QG de Benoît Hamon, à Paris. Plusieurs dizaines de personnes sont reçues depuis une cinquantaine de minutes par le chef de cabinet du candidat, Ali Rabeh. Ce collectif "Mal-Logés" veut alerter les candidats sur la situation du logement et s'était déjà rendu au QG d'Emmanuel Macron, le 8 février. "Ce n'est pas une occupation, mais la rencontre n'était pas prévue", précise l'équipe de campagne à franceinfo.

: Emmanuel Macron enregistre un nouveau soutien socialiste. Selon LCI, le député PS de l'Eure François Loncle rallie l'ancien ministre de l'Economie.

: Tous les cinq ans, les chasseurs tentent de faire entendre leurs revendications. Hier, François Fillon et Emmanuel Macron sont allés à leur rencontre, à Paris. Comment ont-ils été perçus ? Voici mon reportage.









: Elle refuse de rembourser les 41 500 euros. Marine Le Pen a déposé un recours en référé contre le Parlement européen pour faire annuler une procédure qui vise à faire rembourser la candidate FN les salaires versés à son garde du corps, soupçonné d'emploi fictif.





: François Asselineau sera présent au premier tour de l'élection présidentielle. Presque inconnu du grand public, il s'appuie sur des fans dévoués et a réuni des centaines de spectateurs pour la présentation de son programme, hier soir. Je suis allé à leur rencontre pour comprendre leur intérêt pour ce candidat souverainiste et souvent accusé de complotisme.









: Philippe Saurel, maire de Montpellier et soutien d'Emmanuel Macron, porte plainte contre Laura Slimani, porte parole du candidat socialiste Benoît Hamon, pour injure raciale, rapporte France Bleu. Lors du passage de l'édile dans "l'Emission politique" de France 2, l'élue a tweeté : "Je sais pas vous, mais moi je m'en passe bien du soutien de Saurel : un autre vieux mal blanc libéral en moins."

: La rédaction de franceinfo.fr est en plein travail. On fait le point sur trois sujets en préparation.



- Camille Caldini se penche sur les programmes présidentiels de Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan.



- Vincent Lenoir s'intéresse aux relations entre la France et la Russie.



- Marie-Adélaïde Scigacz nous dira pourquoi Kate Middleton et le prince William, en visite à Paris vendredi, sont des invités parfaits.

: Au lendemain de sa mise en examen, François Fillon a répété, ce matin sur Radio Classique, qu'il était "innocent". Le candidat se dit victime d'un "calendrier diabolique" destiné à mettre en péril sa candidature.



Devant ses soutiens, Manuel Valls a jugé qu'il ne pouvait pas parrainer Benoît Hamon, engagé, selon lui, dans une "dérive" empreinte d'"une forme de sectarisme", sans toutefois annoncer de soutien à Emmanuel Macron. Le candidat socialiste a, lui, dénoncé cette décision comme une trahison des électeurs de la primaire.