Présidentielle : le live-tweet décalé d'un journaliste américain devant "Le Grand Débat"

Quatre heures de politique, cela peut être long. Surtout lorsque cela concerne un pays étranger ! Alors, pour que le temps passe plus vite, un journaliste américain a choisi de live-tweeter à sa manière "Le Grand Débat" des onze candidats à l'élection présidentielle diffusé sur BFMTV et CNews, mardi 4 avril. Un détail vestimentaire, une pose suggestive... Ryan Broderick a fait feu de tout bois. Et c'était souvent drôle. Franceinfo a sélectionné quelques uns de ses meilleurs tweets.

>> VIDEOS. Présidentielle : les sept séquences à retenir du "Grand Débat" à onze candidats

Sur la taille de Jean Lassalle "le géant"

Le 1,89 m de Jean Lassalle a dû poser quelques problèmes aux caméramans de BFMTV et CNews. Il a aussi beaucoup amusé Ryan Broderick, qui a fait une capture d'écran du candidat du sud-ouest. Le journaliste américain l'a comparé toute la soirée à "un géant". "Il me rend heureux, lance-t-il sur Twitter, parce qu'on sent qu'il est en train de passer du bon temps."

This man appears to be an actual giant and he makes me happy because it looks like he's having a great time. #LeGrandDebat pic.twitter.com/vrOo8OpRfF — Ryan Broderick (@broderick) 4 avril 2017

Sur le calcul du temps de parole

Si vous n'avez pas tout compris au système du temps de parole, Ryan Broderick non plus. "Je ne comprends pas comment ça fonctionne, explique le journaliste américain. Est-ce que ceux qui atteignent 17 minutes en premier doivent s'asseoir en silence et attendre que les autres terminent ?"

I don't understand how this works. Do the ones that hit 17 min first just have to sit there in silence while the rest finish? #LeGrandDebat pic.twitter.com/sFzPvLKy3U — Ryan Broderick (@broderick) 4 avril 2017

Sur la veste de Jean-Luc Mélenchon

Plus que Philippe Poutou qui est venu sans cravate, Ryan Broderick a surtout remarqué Jean-Luc Mélenchon et sa veste boutonnée jusqu'en haut. "Ce mec n'a même pas pris la peine de retirer sa veste", a-t-il tweeté.

This guy didn't even bother taking off his jacket #LeGrandDebat pic.twitter.com/0k3JYOfz3m — Ryan Broderick (@broderick) 4 avril 2017

Sur la coupe de cheveux de Marine Le Pen

Y a-t-il un point commun entre Marine Le Pen, le président américain, Donald Trump, et le leader populiste néerlandais, Geert Wilders ? Oui, "il y a quelque chose dans la coupe de cheveux...", a repéré Ryan Broderick, photos à l'appui.

Sur le costume de Nicolas Dupont-Aignan

Autre détail vestimentaire repéré par le journaliste américain : le costume du candidat de Debout la France. Une veste bleu foncé, une cravate mauve... Il n'en fallait pas plus pour le comparer à un personnage de manga !