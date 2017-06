VIDEO. Face au "problème Bayrou", "le président de la République ne peut pas rester muet", affirme Xavier Bertrand

"Oui il y a un problème Bayrou", assure Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France, invité des "4 vérités" sur France 2, jeudi 15 juin. L'élu assure qu'Edouard Philippe "a eu raison" de recadrer son ministre de la justice, à propos du coup de fil passé à un journaliste de Radio France pour se plaindre des méthodes utilisées lors de l'enquête sur les assistants parlementaires du MoDem. Néanmoins, François Bayrou a, dans la foulée, déclaré qu'il ne savait pas vivre "sans liberté de parole".

"Ferrand, Bayrou, MoDem, le gens se disent : 'C'est comme avant'"

"On ne sait pas bien s'il est vice-premier ministre, vice-président", raille Xavier Bertrand, qui estime que cela "pose un problème de fonctionnement et un problème de fond." "Le président de la République ne peut pas rester muet et il doit nous dire si le Premier ministre a vraiment de l'autorité", poursuit-il.

Pour le président des Hauts-de-France, "les Français" attendaient un vrai "changement" sur "l'exemplarité". "Ferrand, Bayrou, MoDem, le gens se disent : 'Finalement, c'est comme avant'", conclut Xavier Bertrand.