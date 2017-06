INFO FRANCEINFO. Assistants parlementaires du MoDem : les troublants contrats de travail de salariés du parti centriste

Franceinfo et la cellule investigation de Radio France ont révélé, jeudi 8 juin, qu’une dizaine de permanents du parti centriste avait, à un moment donné, été rémunérés comme assistants parlementaires européens. Nous avons eu accès aux contrats et aux bulletins de salaire de huit d’entre eux. Ils sont pour le moins troublants.

Ces salariés du MoDem ont tous un point commun : ils sont d’abord embauchés à plein temps par la formation centriste. Puis, dans un deuxième temps, ils sont détachés auprès d'un eurodéputé qui va alors prendre en charge entre 20 et 80% de leur salaire. Et dans certains cas, le contrat stipule que le salarié repassera à un temps plein pour le MoDem lorsque le député aura terminé son mandat.

Des temps partiels, partagés entre le parti et l'Europe

C’est le cas de la standardiste du parti, Sophie B., embauchée en 2001 à l’époque de l’UDF. En 2009, juste après les élections européennes. Elle signe un avenant à son contrat et devient assistante parlementaire "locale" de Nathalie Griesbeck – les eurodéputés peuvent avoir des assistants "accrédités", à Bruxelles et à Strasbourg, et des assistants "locaux", en circonscription. Elue dans le grand Est, Nathalie Griesbeck dispose d’une permanence et d’une assistante "locale" à Metz. Mais la secrétaire, elle, employée à mi-temps, reste en poste à Paris, au siège du MoDem. Pendant cinq ans, le Parlement européen prendra pourtant en charge près de 60% de son salaire total.

D’autres contrats à temps partiel intriguent. Celui de Pauline C., embauchée comme "attachée de presse" du MoDem en août 2008. Elle travaille en théorie plus de 150 heures par mois pour le parti. Mais en novembre 2009, après l’élection de plusieurs membres du MoDem au Parlement européen, elle est officiellement détachée auprès de Robert Rochefort, élu européen dans le Sud-Ouest. En théorie, donc, Pauline C. ne travaille plus qu’à 40% pour le parti, puisqu’elle est censée consacrer 60% de son temps à assister son eurodéputé. Une répartition des temps partiels qui sera sans doute difficile à justifier.

A la même époque (2009-2012), Robert Rochefort salarie un autre personnage clé de l’équipe de communication du MoDem : Mickael C., le "responsable du pôle image" du parti. Il réalise les clips de campagne et filme les meetings pour le MoDem. Or, en 2011, selon les documents auxquels nous avons eu accès, le Parlement européen le rémunère pour 110 heures de travail par mois, contre 48 heures mensuelles seulement pour le MoDem.

La chef de cabinet de Bayrou rémunérée comme assistante parlementaire de Sarnez

Autre cas, celui de la chef de cabinet de François Bayrou. D'abord employée à temps plein au parti, elle est ensuite déclarée comme assistante parlementaire auprès de Marielle de Sarnez. Le Parlement européen finira par prendre en charge 80% de sa rémunération totale alors que, selon de nombreux témoignages, elle était constamment auprès du patron du MoDem, François Bayrou.

D'autres contrats que nous avons pu consulter posent également question : ceux du directeur financier du MoDem, du responsable de la formation des élus au sein du parti ou de l'ancien responsable web du parti. C'est un signalement de ce dernier auprès du parquet, et les révélations de franceinfo, qui avait motivé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "abus de confiance et recel de ce délit" sur la question des contrats des assistants parlementaires européens, le 9 juin.

Pour sa défense, le parti centriste soutient détenir des documents attestant du travail effectif de ces collaborateurs pour les eurodéputés auxquels ils étaient rattachés. Nous avons pu consulter certains de ces documents : des échanges de mails, des réservations de billets d’avion, etc. Mais rien de ce qui nous a été présenté jusqu’ici ne démontre que certains assistants aient pu consacrer jusqu’à 80% de leur temps au Parlement européen.