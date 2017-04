VIDEO. "On n'est pas couché" : Yann Moix accuse Benoît Hamon de "double discours" au sujet de Jean-Luc Mélenchon

Entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, le "pacte de non-agression" a vécu. Distancé par son rival dans les sondages sur le premier tour de l'élection présidentielle, le candidat PS n'hésite plus à le critiquer sur les questions internationales, et sa position au sujet de la Russie et de Bachar Al-Assad. Tout en expliquant se sentir proche de la France Insoumise. Samedi 8 avril, sur le plateau d'"On n'est pas couché", il a été accusé de "double discours" par Yann Moix, sans vraiment répondre.

Un désaccord "sur la Syrie comme sur Poutine"

Le chroniqueur et écrivain a cité des éléments de langages diffusés par une militante de Benoît Hamon sur Facebook, où celle-ci assure qu'ils ont été dictés par le candidat lui-même. Celle-ci appelle notamment à présenter Jean-Luc Mélenchon comme complaisant avec les lois homophobes russes, là où son discours sur la Russie porte essentiellement sur les questions diplomatiques.

La question n'a pas provoqué de clash entre Yann Moix et le candidat. "Si on n'avait pas cette proximité, on n'aurait pas essayé" de faire un rassemblement, assure Benoît Hamon. Mais il maintient que "sur la Syrie comme sur Poutine, j'ai un désaccord avec lui". Assurant qu'il refuserait le maintien de Bachar Al-Assad, il n'a pas répondu aux accusations d'utiliser des faux arguments formulées par Yann Moix.

Plus tôt, Benoît Hamon avait maintenu qu'il se sentait proche de Jean-Luc Mélenchon, et préférerait appeler à voter pour lui que pour un autre de ses rivaux au second tour de l'élection présidentielle, si lui-même n'était pas qualifié.