VIDEO. Mélenchon tacle Macron : "Il parle aux gens comme à des domestiques"

La tension monte entre deux candidats à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Dimanche 15 janvier, le candidat de La France insoumise est revenu sur les propos de son rival. Le leader du mouvement En marche ! avait évoqué "l’alcoolisme, le tabagisme" et "l’échec scolaire" dans "le bassin minier", vendredi 13 janvier, en déplacement à Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais). "Il n’en rate pas une, il peut pas s’en empêcher. Il arrive dans le Pas-de-Calais, il leur dit : 'Ah bah oui, il y a le tabagisme, il y a l’alcoolisme'. Il manque plus que l’inceste et comme ça le tableau serait complet", a réagi Jean-Luc Mélenchon, invité du "Grand Jury" sur RTL et LCI.

"Cet homme vit ailleurs"

Jean-Luc Mélenchon est aussi revenu sur la tirade d'Emmanuel Macron lors de son meeting à Paris : "Cet homme vit ailleurs. (...) Il vit tellement ailleurs qu’il parle aux gens comme à des domestiques : quand il fait son meeting à Paris, il se met à hurler pour dire aux gens, 'Vous allez militer, etc.' Moi, je ne parle jamais aux gens comme ça."