VIDEO. Présidentielle : "Je ne suis pas un homme de pagaille", se défend Jean-Luc Mélenchon

"Les Français veulent la stabilité des institutions, je ne suis pas un homme de pagaille", s'est défendu Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. Le champion de la France insoumise a ouvert le bal de l'émission "15 minutes pour convaincre", jeudi 20 avril sur France 2, le dernier grand oral des candidats à l'Elysée avant le premier tour de la présidentielle, dimanche 24 avril. Jean-Luc Mélenchon est revenu sur son projet d'assemblée constituante et de VIe République, tout en s'efforçant d'apporter des garanties.

Le temps d'écrire et d'adopter cette nouvelle constitution, "le pays [sera] gouverné dans la Ve République et avec les moyens de la Ve République, a détaillé Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas croire que la France est une bande d'agités, qui à tout moment veulent intervenir et tout chambouler", a-t-il encore déclaré, interrogé sur sa proposition de mettre en place un référendum révocatoire contre le chef de l'Etat. "Il ne faut pas avoir peur du peuple."