VIDEO. "Ce n'est pas une agression !" : échange tendu entre Alexis Corbière et Patrick Cohen dans "C à vous"

La mesure figure noir sur blanc dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Dans sa proposition n°62, le candidat de la France insoumise à la présidentielle propose de "construire des coopérations altermondialistes et internationalistes". S'il arrive à l'Elysée, l'eurodéputé préconise donc d'"instaurer une politique de codéveloppement avec l'Amérique latine et les Caraïbes en adhérant à l'ALBA", l'Alliance bolivarienne pour les Amériques.

Un possible changement de cap diplomatique ? Le journaliste Patrick Cohen a interrogé Alexis Corbière, porte-parole de la France insoumise, sur la plateau de "C à vous" sur France 5, lundi 10 avril. Et l'échange a été pour le moins tendu entre les deux hommes.

"Ne dites pas que je vous harcèle avec ça"

"Vous sortez du Traité européen, vous sortez de l'OTAN, vous sortez de l'OMC mais la France ne reste pas seule, a lancé le journaliste à son invité. Nous adhérons à l'Alliance bolivarienne dont les principaux pays membres sont Cuba et le Venezuela et les pays observateurs, la Russie et l'Iran... (...) Vous voyez bien le symbole. Vous voulez sortir de l'OTAN pour faire une alliance avec des pays comme le Vénézuela, l'Iran ou la Russie."

Le porte-parole de la France insoumise n'a visiblement pas apprécié d'être interrogé sur le sujet. "J’aimerais, chaque fois que l’on se parle cher Patrick Cohen, ne pas être obligé de (...) me justifier sur ces pays-là qui ne sont pas mes modèles", a répliqué Alexis Corbière. "Ne dites pas que je vous harcèle avec ça, personne ne lui parle de ça à Jean-Luc Mélenchon, a répondu Patrick Cohen à son interlocuteur. Ce n'est pas une agression."