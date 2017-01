VIDEO. A quoi ressemblera l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon ?

"Je vais faire une première mondiale, je vais me dédoubler". Jean-Luc Mélenchon a créé la surprise, jeudi 12 janvier, en annonçant qu'il allait tenir le 5 février le premier meeting holographique en direct. "Je serai présent à Lyon, personnellement et physiquement, et je serai présent à Paris grâce à un hologramme", a expliqué le candidat à la présidentielle.

Sur les traces de Tupac

Originale, la forme est présentée comme "une réponse" au ton "réactionnaire" de Marine Le Pen, qui s'exprimera le même jour à Lyon. Mais à quoi cela va-t-il ressembler ? Pour l'heure, l'équipe du candidat refuse de donner des détails.

Du rappeur Tupac au président turc Recep Tayyip Erdogan, en passant par Claude François ou le Premier ministre indien Narendra Modi, des précédents existent. Mais aucun n'a tenté cette performance en direct. Franceinfo a donc imaginé à quoi cela pourrait ressembler dans cette vidéo.