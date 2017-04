Présidentielle : pour la première fois, un sondage place Jean-Luc Mélenchon troisième au premier tour, devant François Fillon

A 14 jours du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon n'en finit plus de progresser. Pour la première fois depuis le début de la campagne, un sondage place le candidat de la France insoumise dans la position du troisième homme. Selon une étude Kantar Sofres-Onepoint pour LCI, RTL et Le Figaro, il est crédité de 18% des intentions de vote, devant François Fillon (17%).

Jean-Luc Mélenchon, qui donnait un grand meeting à Marseille, dimanche 9 avril, enregistre une hausse de 6 points par rapport à un précédent sondage réalisé entre les 15 et 17 mars.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron font toujours la course en tête, mais ils subissent tous les deux une baisse de 2 points (24%). Loin derrière, Benoît Hamon (9%), Nicolas Dupont-Aignan (3,5%), Philippe Poutou (2,5%), François Asselineau (1%), Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Jacques Cheminade (0,5%).