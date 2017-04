VIDEO. Clémentine Autain découvre en direct que Jean-Luc Mélenchon veut faire entrer la France dans l'Alliance bolivarienne

Soutien de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, Clémentine Autain a semblé découvrir en direct un point du programme du candidat de la France insoumise : l'adhésion de la France à l'Alliance bolivarienne pour les Amériques (Alba). La porte-parole du mouvement Ensemble était l'invitée de franceinfo, jeudi 13 avril. Au cours de l'interview politique, elle a reconnu ne pas "avoir regardé précisément le point 62" du programme de Jean-Luc Mélenchon.

Le point 62 propose l'adhésion de la France "à l'Alliance bolivarienne pour les Amériques (Alba), dont les principaux pays membres sont Cuba et le Venezuela" a précisé Jean-Michel Aphatie. "Je n'ai pas regardé précisément ce point 62, a reconnu Clémentine Autain. Je vais regarder dans le détail, je ne peux pas répondre à cette question comme ça, à froid, je ne sais pas ce qui a conduit à ce point 62. Il y a beaucoup de points... Il y a des points précis sur lesquels, en effet, bon... [Elle s'interrompt.] Ce qui compte, c’est la logique générale, la refonte de l’ONU et la sortie de l’OTAN."

Le chapitre 62 du programme de Jean-Luc Mélenchon propose de "construire des coopérations altermondialistes et internationalistes". Et, dans ce cadre, "d'instaurer une politique de codéveloppement avec l'Amérique latine et les Caraïbes en adhérant à l' Alba". La proposition a fait l'objet d'un échange tendu lundi 10 avril entre le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, et le journaliste Patrick Cohen, dans l'émission C à vous sur France 5.

Malaise de la porte-parole de Mélenchon à l'évocation du point 62 du programme et l'adhésion de la France à l'alliance bolivarienne pic.twitter.com/MNdbMNFw5a — franceinfo (@franceinfo) 13 avril 2017

L'Alliance bolivarienne pour les Amériques (Alba) a été lancée en 2001 à l'intitiative d'Hugo Chavez et de Fidel Castro. Elle se posait en alternative à la zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena), portés par les Etats-Unis. L'Alba compte 11 pays membres en Amérique latine et aux Antilles, dont Cuba, le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua. L'organisation compte aussi trois pays observateurs : Haïti, l'Iran et la Syrie.