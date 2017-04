Election présidentielle : Jean-Luc Mélenchon recueille 19,2% des voix et arrive quatrième, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

Il espérait créer la surprise en se qualifiant pour le second tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon doit se contenter d'une place d'honneur au soir du premier tour. Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir du résultat obtenu par le candidat de la France insoumise, dimanche 23 avril, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*.

Son score

Avec 19,2% des voix, Jean-Luc Mélenchon signe un score élevé qui ne lui permet néanmoins pas de se qualifier pour le second tour. Il termine derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il ne parvient pas non plus à accéder au statut de troisième homme du scrutin, devancé par François Fillon.

Son objectif initial

Au fil de la campagne, Jean-Luc Mélenchon a vu ses espoirs d'atteindre le second tour grandir, sur la foi de sondages qui se sont mis à décoller autour du 18 mars. Crédité de 10% avant cette date, il a vu ses intentions de vote bondir pour flirter avec la barre des 20% dans la dernière ligne droite.

Sa réaction

Jean-Luc Mélenchon réunit ses soutiens dans un restaurant du 10e arrondissement de Paris. Il n'a pas encore fait de déclaration mais devrait s'exprimer dans la soirée.

Ce qu'il va faire pour le second tour

Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore donné de consigne de vote pour le second tour.

