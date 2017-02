Revivez le discours de Jean-Luc Mélenchon, présent en même temps à Paris et à Lyon grâce à un hologramme

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Jusqu'à présent, notre référence pour visualiser un hologramme, c'était la princesse Leia dans Un nouvel espoir. Obi-Wan Mélenchon a-t-il été à la hauteur ? Le facétieux internaute @GuillaumeTC en a en tout cas fait un photomontage.

A la sortie, j'ai croisé Simone, 90 ans. Au début, elle était perplexe sur l'hologramme. Finalement, elle a "adoré !"













Fin du meeting en hologramme. Ce militant en profite pour adresser un message : "keep calm and vote Mélenchon"





: Notre journaliste Raphaël Godet a recueilli les confidences des spectateurs du meeting en hologramme de Jean-Luc Mélenchon.

: Notre journaliste Ilan Caro, présent ce matin au discours d'investiture de Benoît Hamon, a recueilli la confidence de Luc Carvounas, ex-bras droit de Manuel Valls. "Sur le revenu universel, Benoît Hamon s'arrête au premier étage de sa proposition. C'est au final très proche de ce que proposait Manuel Valls", estime le sénateur qui pourrait intégrer, assez haut, l'équipe de campagne de Benoît Hamon.

: Les meetings de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon sont terminés. La candidate du FN a conclu son discours par une citation de Victor Hugo : "Nous n'avons pas encore fini d'être français."

: Il est 16 heures, voici les titres :



L'agenda politique est chargé aujourd'hui. Après la convention d'investiture de Benoît Hamon, deux autres candidats tiennent des meetings en ce moment-même : Jean-Luc Mélenchon par ici et Marine Le Pen par là.



Le parquet de Bobigny a ouvert une information judiciaire pour violence volontaire en réunion avec armes par personnes dépositaires de l'autorité publique contre quatre policiers. Mais le jeune homme interpellé violemment et hospitalisé les accuse de viol en réunion et ses proches ne comprennent pas la requalification des faits.





Onze départements du sud-ouest de la France et la principauté d'Andorre sont placés en vigilance orange aux vents violents.



L'homme qui a attaqué un groupe de militaires au Carrousel du Louvre refuse, pour le moment, de parler aux enquêteurs. L'assaillant a été auditionné pour la première fois dans la matinée.

: Il nous est impossible, pour le moment, de compter les soutiens de l'un et de l'autre qui se trouvent à l'extérieur, faute de place à l'intérieur des salles où s'expriment les candidats.

: Le Front national comptait accueillir 5 000 militants au centre des congrès de Lyon, pour le discours de Marine Le Pen

: Vous êtes 6000 à #Paris et 12000 à #Lyon donc 18 000 pour ce double meeting !! Partagez ! #JLMHologramme





: A Lyon et Aubervilliers, le camp de Jean-Luc Mélenchon affirme rassembler 18 000 personnes.

: @anonyme De part et d'autres, les organisateurs annoncent des chiffres. Mais je ne peux pas garantir leur fiabilité. J'essaierai de vous donner des précisions dès que j'en aurai.

: Bonjour, a-t-on une idée des forces en présence de part et d'autre chez J-L Mélenchon et MLP ?

: @dave : Mes collègues de franceinfo (la télé), m'annoncent d'ailleurs qu'ils diffuseront l'intégralité du discours de Jean-Luc Mélenchon, en différé, après celui de Marine Le Pen.

: @dave Les chaînes d'info ne peuvent pas diffuser deux discours à la fois, en effet. Mais nous si ! Celui de Jean-Luc Mélenchon est ici et celui de Marine Le Pen est là.







: Honteux de couper le débat de Mélenchon pour passer celui de le Pen et ce sur toute les chaines infos . Encore un post non publié je suppose ?

: "Contre la droite du fric et contre la gauche du fric, je suis la candidate du peuple", dit Marine Le Pen #FN

: Début de discours de Marine Le Pen sur le thème du déclassement et de la supposée perte des valeurs #FN

: Il s'agit du premier discours de campagne de Marine Le Pen. Notre journaliste Clément Parrot est sur place.



: Ca se bouscule, ce dimanche. En même temps que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen vient de monter à la tribune, elle aussi, à Lyon. Regardez son discours dans cet article.

: @curieux : Pour résumer, Jean-Luc Mélenchon est filmé à Lyon grâce à une seule caméra. L'image est projetée sur un écran, sur le sol, devant la scène parisienne, mais invisible pour le public. Un film transparent, très fin, est tendu au-dessus, avec une inclinaison de 45°. L'image se reflète sur celui-ci et donne l'impression que Jean-Luc Mélenchon est là. Le Huffington Post détaille tout ça dans cet article.

: Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne l'hologramme de JL Mélenchon ? est-ce un hologramme, au sens strict, ou est-ce une illusion que Mélenchon appelle abusivement hologramme ? merci

: Jean-Luc Mélenchon a (presque) le don d'ubiquité. Présent en chair et en os à Lyon, où il donne un meeting, il a pu apparaître simultanément à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), grâce à un hologramme. Notre journaliste Raphaël Godet a filmé son apparition.







: "Nous voulons une VIe République. (...) Nous voulons partager les richesses ! Neuf millions de pauvres, 143 000 personnes qui sont dans la rue et n'ont plus d'adresse ! Nous voulons la planification écologique ! Si on ne planifie pas, on ne pourra pas organiser la transition."





Très vite, le candidat de la France insoumise liste les grandes lignes de son programme, dont il s'engage à présenter et préciser le chiffrage le 19 février.

: Très vite, Jean-Luc Mélenchon en vient aux grandes lignes de son programme.







: Cette présidentielle doit venir sur le fond ! Il faut parler du programme ! #JLMHologramme

: Il faut venir sur le fond. Notre programme, nous avons mis huit mois à le construire avec des milliers de contributions ! #JLMHologramme

: "Cette présidentielle commence à ressembler à 'Top Chef' à force de casseroles."





Comme à son habitude, Jean-Luc Mélenchon a le sens de la formule.

: L'apparition de l'hologramme de JLM sur la scène de Paris = formidable !!!

: L'hologramme de Mélenchon est apparu : l'avenir c'est la France Insoumise qui le construit, juste trop cool :)

: Jean-Luc Mélenchon, et son hologramme, arrivent sur scène, à Lyon et Paris.

: On annonce 6000 à Paris, 12000 à Lyon. Soit 18000, selon les organisateurs. #JLMHologramme





: La salle est plongée dans le noir. Et on diffuse... un best of des meilleures vidéos YouTube de @JLMelenchon… https://t.co/kk2YoQ4lPV

: C'est d'ici qu'est géré le dispositif hologramme. "On est confiants, les essais ont été top" #JLMHologramme





: Le meeting de Jean-Luc Mélenchon a débuté, mais le candidat ne prendra pas la parole tout de suite. Sept intervenants le précèdent. Vous pouvez d'ores-et déjà le regarder dans cet article.

: @m'enfin : Oui, Marine Le Pen devrait prendre la parole vers 15h30, à Lyon, et vous pourrez également suivre son discours sur notre site.

: Bonjour Camille. Sera-t-il également possible de suivre en direct le meeting de Marine Le Pen ? Merci d'avance.

: Oui @Normandie, comme nous avons diffusé le discours d'Emmanuel Macron, hier, et celui de Benoît Hamon, ce matin, nous diffuserons celui de Jean-Luc Mélenchon (ou de son hologramme, ce détail m'échappe). Il va d'ailleurs très bientôt débuter. Et il devrait être diffusé sur la chaîne YouTube du candidat de la France insoumise.

: Y-a-t-il un moyen de suivre le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Lyon et/ou de son hologramme à Paris sans y être physiquement ?

: Alain : "c'est bien la première fois que je vais à un meeting et qu'il n'y a personne sur scène". Marrant, son frère lui est à Lyon… https://t.co/FWAmPQQJNw

: Voici la (très) longue file d'attente aux Docks d'Aubervilliers pour le meeting en hologramme de Jean-Luc Mélenchon.





: Ce week-end très politique se poursuit, cet après-midi, avec le discours de Jean-Luc Mélenchon, à 14 heures. En chair et en os à Lyon, il est "remplacé" par un hologramme à Aubervilliers, en région parisienne. Notre journaliste Raphaël Godet s'y trouve justement.