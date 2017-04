DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse

Ce qu'il faut savoir

Porté par de bons sondages, le candidat à l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon entend amplifier sa dynamique, dans la dernière ligne droite. A cette occasion, le candidat et son mouvement la France insoumise se réunissent dimanche 16 avril à Toulouse (Haute-Garonne) pour un meeting* à suivre et à commenter en direct sur franceinfo.

La cible de ses adversaires. Depuis sa percée dans les sondages, le candidat de la France insoumise inquiète et doit faire face à de multiples attaques sur son programme. Le candidat des Républicains François Fillon le qualifie de communiste, et le candidat d'En marche ! Emmanuel Macron ironise à propos de la volonté de Jean-Luc Mélenchon de "relever" la France dans l'alliance bolivarienne".

... et de François Hollande. Inquiet que le second tour de la présidentielle puisse déboucher sur un duel des extrêmes avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, François Hollande étrille les mesures protectionnistes et de dépenses publiques du candidat de la France insoumise : "Permettre 240 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, c'est faire sortir la France de la zone euro", confiait récemment à l'AFP le président de la République, à propos du programme de Jean-Luc Mélenchon.

"Je serai au second tour". Dans une interview au Parisien dimanche, le candidat de la France insoumise réplique à ses adversaires et assure que'il sera "au second tour". Il affirme encore se comporter "comme un homme qui s'apprête à gouverner", réfutant être "d'extrême-gauche". "Je connais bien mes dossiers, si je suis élu à l'Elysée, je saurai exactement par quel bout commencer", dit-il encore.

*Les images sont fournies par l'équipe de campagne du candidat.