DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Châteauroux

: Le discours de Jean-Luc Mélenchon se concentre sur le thème de la santé. Le candidat de la France insoumise cherche à mettre en avant son projet, en contradiction frontale avec celui de François Fillon qui veut raboter les remboursements. "On ne peut pas organiser l'hôpital comme une entreprise parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'occupe des gens en détresse. (...) Les personnels de santé savent une chose décisive : un malade est une personne et non pas une maladie !"

: Si vous souhaitez suivre le discours de Nathalie Arthaud à Strasbourg, il est diffusé en direct sur Facebook.

: Marine Le Pen a commencé son meeting bordelais en faisant siffler les médias, coupables selon elle de dénigrer sa candidature pour favoriser celles du "système". L'animateur Laurent Ruquier, qui a eu un échange musclé avec Florian Philippot hier dans "On n'est pas couché", a eu droit à une attention particulière.







: Merci Jean-Luc; votre discours ne change pas, vous vous souciez de la VRAIE vie des Français, et vos propos sont compréhensibles par tous. Je partage vos craintes, vos idées.

: "On m'a dit que j'étais seul. Je préfère être seul avec vous que mal accompagné !"





En meeting à Châteauroux, le candidat de la France insoumise a dénoncé ceux qui appellent à une candidature commune avec Benoît Hamon. Pour suivre son discours en vidéo, cliquez sur ce lien.

: Il est 16 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Jean-Luc Mélenchon est en meeting à Châteauroux (Indre), où il compare sa progression dans les sondages à l'arrivée du printemps : "On ne le voit pas, et puis, tout d'un coup, il y a des bourgeons." Son discours est ici.



Alors que les grévistes ont jugé insuffisante l'enveloppe d'un milliard d'euros proposée par le gouvernement pour régler le conflit social dans le département, les négociations doivent reprendre dans les prochaines minutes à Cayenne.





• Pour mettre un terme à l'épidémie dans le Sud-Ouest, le gouvernement impose un vide sanitaire du 17 avril au 28 mai. "Une bonne nouvelle", selon les professionnels, qui voient "le bout du tunnel".



• La Ligue de football professionnel "condamne" les dégradations commises au Parc OL de Lyon, hier soir, par des supporters parisiens. "Le PSG devra rembourser l'intégralité des très importants dégâts occasionnés", dit-elle.

: Dans son meeting castelroussin, Jean-Luc Mélenchon déroule sur les "thèmes du vivant". "Il n'y a pas d'alternative au 100% énergies renouvelables, lance-t-il. Faire autre chose est un suicide."

: Pendant que Marine Le Pen tient un meeting à Bordeaux, des contre-manifestants sont réunis dans le centre-ville pour dénoncer la venue de la candidate du Front national. Le candidat anticapitaliste Philippe Poutou s'est joint à eux, selon Sud Ouest.

: "On ne le voit pas, et puis, tout d'un coup, il y a des bourgeons, et puis il y a des fleurs."



Le candidat de la France insoumise entame son discours avec une métaphore printanière et estime que "la victoire se rapproche".



: Jean-Luc Mélenchon arrive sur la scène du Mach 36 de Châteauroux. "Que ceux qui le peuvent s'asseoient", parce que "ça va être long", lance-t-il à ses sympathisants hilares. Vous pouvez regarder son discours sur franceinfo et dans notre direct.















: A quelques secondes de son arrivée sur scène à Châteauroux, Jean-Luc Mélenchon peut déjà se vanter d'avoir attiré plus de sympathisants que Marine Le Pen, qui s'était exprimée au même endroit il y a quelques semaines.

: Dans le même temps, à Bordeaux, les sympathisants de Marine Le Pen se pressent au Parc des expositions pour écouter le discours de leur candidate, prévu vers 15h30.

: @Anonyme : En effet, le candidat de la France insoumise doit prendre la parole dans l'Indre, à trois semaines du premier tour. Vous pourrez regarder son discours dans notre direct à partir de 15 heures. La Nouvelle République est déjà sur place.

: Mélenchon est en meeting à Châteauroux.

: "Le discours politique de campagne est particulièrement pauvre du point de vue du vocabulaire et du style."



Cette professeure de littérature à l'université américaine de Stanford estime que le vocabulaire des candidats est "limité, répétitif - il faut des slogans et mots simples".



: L'invité de l'émission "Questions politiques" de franceinfo est maintenant Stéphane Ravier, le sénateur-maire FN du 7e secteur de Marseille. Vous pouvez regarder son interview par ici.











: Marine Le Pen est attendue pour un meeting à Bordeaux, cet après-midi. Avant son arrivée, une manifestation doit avoir lieu contre sa venue en Gironde. Hier, des tracts anti-FN ont été jetés d'une haut d'une tour du centre-ville, selon Sud Ouest.

: Le chef du PCF regrette, sur franceinfo, que le mouvement de la France insoumise attende la fin de la présidentielle pour investir des candidats aux législatives, avec le risque de doublons avec les candidats communistes. "Partout où des accords seront possibles, nous serons disponibles", dit Pierre Laurent.

: "Nous ne nous sommes pas ralliés à une personne ; nous mettons notre énergie au service du score de Jean-Luc Mélenchon pour pouvoir construire derrière."



Sur franceinfo, Pierre Laurent affiche une certaine distance avec Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, le soutien des communistes au candidat de la France insoumise vise avant tout à avoir une "majorité" aux législatives.



: C'est parti pour l'émission "Questions politiques" sur franceinfo et France Inter. Le patron du Parti communiste, Pierre Laurent, est l'invité de Frédéric Métézeau.





: Emmanuel Macron en prend aussi pour son grade sur BFMTV, où Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de l'émission "BFM Politique".

: "C'est une campagne de godille."



Sur France 3, le secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur s'en prend à Emmanuel Macron, accusé "d'aller un coup à gauche, un coup à droite". "C'est 'En marche vers l'inconnu'", abonde Nadine Morano, soutien de François Fillon.

: C'est l'heure de "Dimanche en politique", sur France 3. Les invités sont Nadine Morano, eurodéputée Les Républicains, et Thierry Mandon, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur. Regardez l'émission en direct ici.











: Lors de cette même émission sur France 2, Laurent Ruquier en a également profité pour régler quelques comptes avec l'un de ses autres invités du soir, le candidat anticapitaliste Philippe Poutou, qu'il a accusé de tenir "un double langage". Le Lab vous raconte cette autre prise de bec.

: On le sait, Laurent Ruquier et Florian Philippot ne sont pas les meilleurs amis du monde. L'échange entre l'animateur et le numéro 2 du Front national dans "On n'est pas couché", hier, l'a encore prouvé. En voici un extrait.











: La perspective d'un vainqueur sans majorité claire n'est pas impossible. J'ai interrogé Philippe Raynaud, auteur de L'Esprit de la Ve République : l'histoire, le régime, le système. Pour lui, une forte abstention, une alternance de plus en plus fréquente et les scores élevés du FN conduisent à une crise du système politique. La France sera-t-elle bientôt ingouvernable ?







: "Je deviens une figure rassurante."



Estimant que ses principaux rivaux se sont "démonétisés", notamment en raison des affaires, Jean-Luc Mélenchon affirme au JDD qu'il représente "une sortie de crise par le haut" avec sa 6e République.

: "La conjonction de la grande marche du 18 mars pour la VIe République et du débat du 20 mars a provoqué mon décollage."



Dans un entretien au Journal du Dimanche, le chef de file de la France insoumise assure qu'il "se passe quelque chose" autour de sa candidature, comme le montrent les sondages.

: Top départ pour notre revue de presse quotidienne ! Le Journal du Dimanche et Le Parisien Dimanche donnent la parole aux deux principaux candidats de la gauche.









: "La démocratie, c'est ça finalement : c'est pas voter, c'est se battre, se défendre, s'organiser."



Sur franceinfo, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste estime que ce qui se passe en Guyane, "avec les barrages et la grève générale", "ça devrait se passer un peu partout".



: Vous n'avez vu aucune image de la visite de Marine Le Pen sur une base militaire française au Tchad, le mois dernier ? C'est normal : elle a reçu l'ordre de n'y prendre aucune photo, indique Le JDD. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a même songé à lui interdire l'accès, selon l'hebdomadaire.