Appel au rassemblement de Benoît Hamon : "On n'est jamais fermés à la discussion", réagit le camp Mélenchon

Le vainqueur de la primaire de la gauche arrivera-t-il à rassembler au-delà du Parti socialiste ? C'est en tout cas la tâche que s'est fixée Benoît Hamon, dimanche 29 janvier au soir, lors de son discours de victoire à la Mutualité à Paris. Le chantre du revenu universel a annoncé son intention de lancer un appel au rassemblement à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, dès le lendemain.

Si le camp du candidat écologiste a fait savoir à franceinfo que le député européen ne réagira que lundi, l'entourage du leader de la France insoumise a apporté, dès dimanche soir, sa réponse. Jean-Luc Mélenchon s'est ainsi réjoui sur Facebook de la victoire de l'ex-ministre qui, a, selon lui, repris certains de ses thèmes de campagne. Faut-il y voir le début d'un rapprochement ? Pas si sûr.

"Construire ensemble une majorité gouvernementale"

"Il faudra aussi rassembler la gauche et les écologistes. S'il existe des différences, les idées en partage sont si nombreuses, a déclaré Benoît Hamon devant ses partisans. Dès lundi, je proposerai à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français, au-delà de nos personnes", a ajouté le vainqueur de la primaire.

Je leur proposerai de construire, ensemble, une majorité gouvernementale cohérente et durable, pour le progrès social, écologique et démocratique. Benoît Hamon Discours à la Mutualité

"C'est la ligne gouvernementale qui a été chassée"

Sur Facebook, Jean-Luc Mélenchon s'est félicité de la victoire de Benoît Hamon. "Que pour désigner son candidat, le PS ait préféré nos mots à ceux de son propre gouvernement est un fait qui donnera ses fruits le moment venu", écrit l'ancien sénateur.

Contacté par franceinfo, Manuel Bompard, le directeur de campagne du candidat de la France insoumise, renchérit : "On réagit très positivement à la victoire de Hamon, c'est la ligne gouvernementale qui a été chassée". Pour ce dernier, "les thématiques de Jean-Luc Mélenchon" ont été reprises par le député des Yvelines.

Le camp de Jean-Luc Mélenchon répondra-t-il favorablement à la main tendue du vainqueur de la primaire de la gauche ? "On va voir, on n'est pas fermés à la discussion, mais il faut que Benoît Hamon précise tout cela puisqu'il a dit que, quoi qu'il arrive, il y aura un bulletin de vote Hamon à la présidentielle", précise-t-il.

C'est une opération de communication de tendre la main à tout le monde. On a fait le choix de ne pas participer à la primaire, ce n'est pas pour se rallier au vainqueur. Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon à franceinfo

"On peut toujours se parler, mais il faut savoir sur quoi", conclut-il. Le rassemblement, ce n'est pas encore maintenant.