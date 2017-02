VIDEO. Un journaliste de "Quotidien" expulsé sans ménagement d'une visite de Marine Le Pen

En marge d'une visite de Marine Le Pen au Salon des entrepreneurs à Paris, mercredi 1er février, trois journalistes de l'émission "Quotidien", présentée par Yann Barthès sur TMC, ont été violemment expulsés par des agents de sécurité. La scène a été filmée par un journaliste du Huffington Post. Quotidien a aussi diffusé sur Twitter la vidéo en question.

Nous souhaitions simplement savoir si le garde du corps de Marine Le Pen avait eu un emploi fictif au Parlement européen ou non. #Quotidien pic.twitter.com/MVEHh4PZxn — Quotidien (@Qofficiel) 1 février 2017

Alors qu'ils étaient accrédités pour suivre le déplacement de la présidente du Front national, les journalistes ont subitement été mis à l'écart par des vigiles. Selon une source au FN, contactée par franceinfo, ce n'est cependant pas le service d'ordre du parti qui est à l'origine de cette altercation. "Ce sont bien les vigiles du service de sécurité du Palais des congrès qui ont sorti l'équipe de 'Quotidien'", confirme à franceinfo la société Viparis, responsable du lieu.

Le Salon invoque une décision d'un "représentant des forces de l'ordre"

Selon les organisateurs du Salon des entrepreneurs, également contactés par franceinfo, le service de sécurité aurait agi "à la demande d'un représentant des forces de l'ordre" sur place. Celui-ci aurait demandé aux vigiles d'"isoler" un journaliste de "Quotidien" pour éviter "un gros mouvement de foule", alors que la candidate du FN à la présidentielle déambulait entre les stands.

Ecartée une première fois sans ménagement, l'équipe de "Quotidien" tente alors de revenir à l'intérieur du salon. "Je suis accrédité ici, vous ne pouvez pas m'empêcher de poser des questions à madame Le Pen. Donc vous me lâchez et vous vous excusez pour cette violence", lance l'un des journalistes. L'équipe est alors refoulée une nouvelle fois. Dans la confusion, le ton monte de plus belle.

Les journalistes de "Quotidien" sont régulièrement refusés aux événements du Front national. L'émission a d'ailleurs annoncé mardi 31 janvier que, comme le site d'information Mediapart, son accréditation pour les "Assises présidentielles" de Marine Le Pen, samedi et dimanche à Lyon, avait été refusée.