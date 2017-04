VIDEO. "Si Emmanuel Macron est élu, le pays est foutu", lance Nicolas Dupont-Aignan

Le président de Debout la France s'en prend violemment au candidat d'En marche !. Invité dimanche 30 avril du "Grand Jury" de RTL, LCI/TF1 et Le Figaro, Nicolas Dupont-Aignan a mis en garde les électeurs : "Si Emmanuel Macron – François Hollande junior – est élu, le pays est foutu", a déclaré celui qui vient de rallier Marine Le Pen, avec l'ambition d'occuper le poste de Premier ministre si cette dernière remporte l'élection présidentielle, dimanche 7 mai.

J'ai fait un choix historique, en disant aux Français : oui, je veux tout faire pour battre Monsieur Macron, qui va vous tuer, à la fois dans votre vie personnelle et dans votre vie nationale. Nicolas Dupont-Aignan sur RTL

Revenant sur l'accord convenu avec Marine Le Pen, l'ancien candidat de Debout la France, fort de ses 4,7% recueillis au premier tour, a martelé avoir "négocié" avec la candidate frontiste, afin d'orienter son programme. "Je ne me suis pas rallié (...) au Front national, pas du tout. J'ai négocié. J'ai eu le courage d'aller voir Marine Le Pen et de lui dire : nous avons une responsabilité historique, vous d'évoluer et moi d'évoluer. Et on va sauver la France ensemble", a-t-il ajouté avant de conclure : "C'est le plus beau moment de mon histoire politique."