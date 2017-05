VIDEO. Présidentielle : "Vous n'êtes pas la candidate de la finesse", lance Emmanuel Macron à Marine Le Pen

"Vous avez démontré que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert", a répondu Emmanuel Macron, après une longue attaque de Marine le Pen dans les premières minutes du débat de l'entre-deux-tours. Il a ensuite qualifié Marine Le Pen de "véritable héritière non seulement d'un nom, d'un parti politique de l'extrême droite française, qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années", ajoutant qu'elle représentait "l'esprit de défaite".

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés pour le débat de l’entre-deux-tours, mercredi 3 mai sur France 2 et TF1. Les deux candidats avaient déjà échangé quelques amabilités, le 20 mars dernier lors du débat entre les 11 candidats. Emmanuel Macron avait dit à son adversaire du Front national ne pas avoir "besoin d'un ventriloque" et cette dernière l’avait accusé de "vide absolu, sidéral" sur l'international.